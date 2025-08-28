  1. Haberler
  3. GALATASARAY’DAN FENERBAHÇE’YE YÜZYILIN TRANSFER ÇALIMI: YVES BISSOUMA YOLDA

Galatasaray, uzun süredir orta saha rotasyonunu güçlendirme hedefiyle listede tuttuğu yıldız ismi büyük ölçüde kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Tottenham’ın başarılı orta saha oyuncusu Yves Bissouma, hem Galatasaray’ın hem de Fenerbahçe’nin transfer gündeminde uzun süredir bulunuyordu. Ancak son gelişmelere göre, Galatasaray maçın farkını yaratan taraf oldu ve transferde nimeti kapmaya çok yakın.

Sarı-kırmızılı teknik heyet, Lemina–Torreira–Sara üçlüsünden memnun olsa da Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig tempolarında alternatif yaratmayı planlıyordu. Bu amaçla yürütülen görüşmeler olumlu sonuç verdi ve Bissouma’nın teklife sıcak yaklaştığı belirtildi. Öte yandan, transferin finansal boyutunda çarpıcı detaylar da gündemde: Önce sözleşmesi bitecek olan Bissouma’nın kontratı bir yıl uzatılacak; ardından Galatasaray’a kiralanacak. İşin içinde performansa bağlı bir zorunlu satın alma opsiyonu da bulunacak.

Maddi boyutta ise Bissouma’nın Galatasaray’daki yıllık maaşı yaklaşık 3 milyon euro düzeyinde planlanıyor. Anlaşmanın kısa sürede resmiyete dökülmesi bekleniyor. Bu gelişme, sadece transferin çapında değil, rakip kulüpler arasında dönüm noktasına işaret ediyor.

