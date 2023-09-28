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Fenerbahçe Başakşehir ilk 11’leri belli oldu. İsmail Kartal kararını verdi

Fenerbahçe Başakşehir ilk 11’leri belli oldu. İsmail Kartal kararını verdi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Eylül 2023 - 12:36

Fenerbahçe, ligde 3. haftanın erteleme maçında bu akşam Başakşehir’le karşı karşıya gelecek. Teknik direktör İsmail Kartal ilk 11’i belirledi.

Fenerbahçe, Süper Lig’de 3. haftanın erteleme maçında bu akşam Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Kadıköy Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sahaya süreceği 11 için kararını verdi. Sarı lacivertli takımın sahaya şu oyuncularla olması bekleniyor:

Livakovic, Mert, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan, Tadic, Batshuayi.

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Başakşehir’in muhtemel 11’i de şöyle:

Volkan, Karzev, Duarte, Cemali, Lima, Abeid, Berkay, Aleksic, Deniz, Serdar, Piatek.

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