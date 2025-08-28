Mourinho: Avrupa Ligi’nde Finale Kadar Gidebiliriz”

Fenerbahçe Teknik Direktörü José Mourinho, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya karşı sahada etkili bir mücadele verdiklerini ancak daha güçlü bir takıma karşı mağlup olduklarını belirtti. İlk yarıda rakibin ritmine ayak uydurmakta zorlandıklarını vurgulayan Mourinho, ikinci yarıda daha iyi bir performans ortaya koyduklarını ancak bu performansın mağlubiyeti önlemeye yetmediğini açıkladı.

Deneyimli çalıştırıcı, özellikle takım ruhu ve mücadele anlayışının ikinci yarıda daha etkili olduğunu ifade ederek, “Onurlu bir duruş sergiledik, net pozisyonlara girdik ama yetmedi” dedi. Ayrıca, Benfica’nın sadece daha güçlü değil aynı zamanda daha tecrübeli bir ekip olduğunu, farklı oyun çözümlerine sahip olduklarını da sözlerine ekledi.

Mourinho, mücadele sonunda önemli bir saptamada bulunarak Şampiyonlar Ligi yerine düşülen UEFA Avrupa Ligi’nde finale kadar ilerleme şanslarının yüksek olduğunu da dile getirdi. “Şampiyonlar Ligi’nde olsaydık muhtemelen 8 maç oynardık. Ancak Avrupa Ligi’nde finale kadar gidebiliriz,” diyerek takımının moral ve motivasyonunu ayakta tutmaya çalıştı.

