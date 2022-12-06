Brezilya’nın Güney Kore maçındaki dansı olay oldu!

Güney Kore’yi 4-1 gibi farklı bir skorla ve göze hoş gelen bir oyunla yenerek 2022 Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselen Brezilya’da futbolcuların gollerden sonra dans etmeleri olay oldu. Efsane isim, Brezilyalı futbolcuların her gol sonrası dans etmelerini eleştirirdi.

2022 Dünya Kupası son 16 mücadelesinde Brezilya, Güney Kore’yi 4-1 yendi ve çeyrek finalde Hırvatistan’ın rakibi oldu. Kim Min-Jae ve arkadaşlarını ilk yarıdaki üstün oyunuyla sahadan silen Brezilya’da bir çok ilk yaşandı.

VINICIUS JR İLK KEZ…

Real Madrid forması giyen Brezilyalı genç yıldız, 7. dakikada gol perdesini açarak takımını öne geçirdi. 22 yaşındaki Vinicius, Dünya Kupası’ndaki ilk golünü atmış oldu.

NEYMAR, PELE’YE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI

Maçın 11. dakikasında Richarlison’un yerde kalması sonucu kazanılan penaltıda topun başına geçen Neymar, klasik penaltı gollerinden birini attı ve 2022 Dünya Kupası’nda golle tanıştı. Neymar bu golle birlikte Brezilya Milli Takımı tarihinde Pele ve Ronaldo’nun ardından üç farklı Dünya Kupası’nda gol atan üçüncü oyuncu oldu.

Güney Kore’ye attığı golle, milli formayla 76 gole ulaşan Neymar, 77 golle milli takım tarihinin en golcü oyuncusu olan Pele’nin rekoruna bir adım daha yaklaştı.

EN HIZLI 3-0, İKİNCİ KEZ İLK YARIDA 4 GOL

Maçın 29. dakikasında Richarlison ile bir gol daha bulan ve farkı 3’e çıkaran Brezilya, Dünya Kupası tarihinde 3-0’lık skora en kısa sürede ulaştığı maçı geride bıraktı. Maçın ilk yarısını 4-0 önde kapatan Brezilya, son 60 yılda Dünya Kupası eleme turlarında bir maçın ilk yarısında 4 gol atan ikinci takım oldu. 2014 Dünya Kupası yarı finalinde Almanya, ev sahibi Brezilya’yı 7-1 yendiği maçın ilk yarısını 5-0 önde kapatmıştı.

PELE’Yİ UNUTMADILAR

Brezilyalı futbolcular, son günlerde sağlık durumu ile ilgili üzücü Haberler gelen efsane futbolcu Pele’yi unutmadı. Neymar önderliğindeki futbolcular, maçtan sonra büyük bir Pele pankartıyla sahayı dolaştı.

HER GOLDEN SONRA DANS! TITE DE ORTAK OLDU

Güney Kore karşısında oyun olarak şov yapan Brezilya’da futbolcular, attıkları golden sonra klasikleşen dans figürlerini de sergilemeyi ihmal etmedi. Her gol sonrası farklı Samba figürleri yapan futbolcular, Richarlison golü sonrası yedek kulübesine gelerek ‘güvercin dansı’ yaptı. Bu dansa 61 yaşındaki teknik direktör Tite de dahil oldu.

Lakabı ‘güvercin’ olan Richarlison, bu dansı antrenmanda takım arkadaşlarına ve Tite’ye öğretmişti.

EFSANE İSİMDEN DANS TEPKİSİ: SAYGISIZLIK

İngiliz televizyonuna Brezilya – Güney Kore maçını yorumlayan İrlandalı futbol efsanesi Roy Keane, Brezilyalı futbolcuların her golden sonra dans etmesine tepki gösterdi.

“Brezilyalı futbolcuların attıkları her golden sonra dans etmeleri rakibe saygısızlık. Bir iki golden sonra dans edebilirsiniz ama sürekli bunu yapmalarını doğru bulmuyorum. Tite’nin dansa dahil olması da yanlış.”

TITE’DEN DANS AÇIKLAMASI

Brezilya teknik direktörü Tite, Richarlison’un golü sonrası oyuncularla birlikte güvercin dansı yapması hakkında konuştu.

“Oyuncularıma adapte olmaya çalışıyorum. Çok gençler ve dans etmeyi seviyorlar. Bana da figürleri öğrenmem gerektiğini söylemişlerdi. ‘Çok zor ama eğer maçta yaparsanız ben de size katılacağım’ demiştim. Bunun saygısızlık olduğunu söyleyecek insanlar olacaktır. Kameraların her şeyi çektiğinin farkındayım ama bu gösterinin yanlış anlaşılmasını istemem.”