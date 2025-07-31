FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI!

ABD Merkez Bankası, Temmuz toplantısında faiz oranını değiştirmedi
ABD Merkez Bankası (Fed), 30 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, politika faizini %4,25–4,50 aralığında sabit tutma kararı aldı. Bu karar, piyasa beklentileriyle uyumlu şekilde alındı ve Fed’in üst üste beşinci kez faiz oranında değişikliğe gitmemesi dikkat çekti.
Küresel Piyasalarda Bekleyiş Sona Erdi
ABD-Çin ticaret görüşmelerinden gelen olumlu sinyallere rağmen, Fed’in para politikası kararı öncesinde küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izleniyordu. Faiz kararının açıklanmasıyla birlikte yatırımcılar, yılın geri kalanında olası faiz indirimi ihtimallerine odaklanmaya başladı.
Fed Açıklamasından Öne Çıkanlar
- Faiz oranı sabit tutuldu
- Karar oy çokluğuyla alındı (2’ye karşı 9 oy)
- Enflasyon ve büyüme verileri yakından izlenmeye devam edilecek
- Eylül ayında faiz indirimi ihtimali masada
- Fed üyeleri arasında görüş ayrılıkları dikkat çekti