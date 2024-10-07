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Fatih’teki vahşette yeni ayrıntı ortaya çıktı: İkbal’i öldürdükten sonra telefon açmış…

Fatih’teki vahşette yeni ayrıntı ortaya çıktı: İkbal’i öldürdükten sonra telefon açmış…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Ekim 2024 - 15:47
İstanbul Eyüpsultan ve Fatih’te yarım saat arayla iki kadını katleden ve sonrasında surlardan atlayan Semih Çelik’in cinayetten sonra İkbal’in annesini aradığı ortaya çıktı.

Fatih'teki vahşette yeni ayrıntı ortaya çıktı: İkbal'i öldürdükten sonra telefon açmış... - Sayfa 1

İstanbul Fatih’te Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, öldürdüğü bir genç kızın başını kesip aşağı attı.

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Fatih'teki vahşette yeni ayrıntı ortaya çıktı: İkbal'i öldürdükten sonra telefon açmış... - Sayfa 2

Ardından boğazına ip geçiren katil zanlısı surlardan atlayarak intihar etti.

 

 

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Fatih'teki vahşette yeni ayrıntı ortaya çıktı: İkbal'i öldürdükten sonra telefon açmış... - Sayfa 3

Türkiye‘yi sarsan bu olayın ardından dehşet veren detaylara ulaşıldı.

 

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Fatih'teki vahşette yeni ayrıntı ortaya çıktı: İkbal'i öldürdükten sonra telefon açmış... - Sayfa 4

Kısa bir süre sonra katil zanlısının bu olaydan yarım saat öncede Eyüpsultan’da 19 yaşındaki Ayşenur Halil‘i katlettiği ortaya çıktı.

 

 

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Fatih'teki vahşette yeni ayrıntı ortaya çıktı: İkbal'i öldürdükten sonra telefon açmış... - Sayfa 5

Konuyla ilgili elde edilen yeni bilgilere göre şüphelinin eski sevgilisinden ayrıldıktan sonra İkbal Uzuner‘i takıntı haline getirdiği ve sürekli takip edip peşinden gittiği öne sürüldü.

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Fatih'teki vahşette yeni ayrıntı ortaya çıktı: İkbal'i öldürdükten sonra telefon açmış... - Sayfa 6

Genç kızı konuşmak için Surlara çağırdığı ve orada canına kıydıktan sonra annesini arayıp olay yerine çağırdığı iddia edildi.

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Fatih'teki vahşette yeni ayrıntı ortaya çıktı: İkbal'i öldürdükten sonra telefon açmış... - Sayfa 7
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