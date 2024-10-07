Fatih’teki vahşette yeni ayrıntı ortaya çıktı: İkbal’i öldürdükten sonra telefon açmış…

İstanbul Fatih’te Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, öldürdüğü bir genç kızın başını kesip aşağı attı.
Ardından boğazına ip geçiren katil zanlısı surlardan atlayarak intihar etti.
Türkiye‘yi sarsan bu olayın ardından dehşet veren detaylara ulaşıldı.
Kısa bir süre sonra katil zanlısının bu olaydan yarım saat öncede Eyüpsultan’da 19 yaşındaki Ayşenur Halil‘i katlettiği ortaya çıktı.
Konuyla ilgili elde edilen yeni bilgilere göre şüphelinin eski sevgilisinden ayrıldıktan sonra İkbal Uzuner‘i takıntı haline getirdiği ve sürekli takip edip peşinden gittiği öne sürüldü.
Genç kızı konuşmak için Surlara çağırdığı ve orada canına kıydıktan sonra annesini arayıp olay yerine çağırdığı iddia edildi.