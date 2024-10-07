Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan’dan acı haber! 94 yaşında hayatını kaybetti…

Necmettin Erbakan’ın da yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Türk siyasetinin ekol isimlerinden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Saadet Partisi’nin resmi X hesabından paylaşılan mesajda “Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz, ESAM Genel Başkanı Muhterem Büyüğümüz Recai Kutan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun” denildi.

RECAİ KUTAN KİMDİR?

Mehmet Recai Kutan, 1930 yılında Malatya’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini burada tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. 1953’de de Devlet Su İşleri’nde (DSİ) çalışmaya başladı.

1969 yılında da Türk Mühendislik Müşavirlik ve Müteahhitlik kurumunda genel müdür olarak çalıştı. Daha sonra siyasete atılarak Milli Selamet Partisi’nin (MSP) genel başkan yardımcılığı vazifesini yürüttü. 1977 seçimlerinde de MSP’den Malatya milletvekili oldu. 1977 koalisyon hükümeti döneminde de imar ve iskan bakanlığı yaptı. 12 Eylül 1980 darbesi sırasında da tutuklanarak dokuz buçuk ay cezaevinde kaldı. Askeri mahkeme tarafından da 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fakat yargıtayın kararı bozması sonrasında beraat etti. Tahliyesi’nin ardından 1983 yılında Refah Partisi’ne (RP) katıldı. RP’nin kapatılması üzerine de Fazilet Partisi’ne geçti. 2001 senesinde de Saadet Partisi’nin (SP) kuruluş çalışmalarında yer aldı ve genel başkanlık görevini üstlendi. 26 Ekim 2008 tarihinde de vazifesini Numan Kurtulmuş’a devretti.