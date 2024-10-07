Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan’dan acı haber! 94 yaşında hayatını kaybetti…

Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan’dan acı haber! 94 yaşında hayatını kaybetti…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
0 views
07 Ekim 2024 - 15:40
Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan’dan acı haber geldi. Siyaset dünyasının tanındık isimlerinden Recai Kutan 94 yaşında yaşamını yitirdi.

Necmettin Erbakan’ın da yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Türk siyasetinin ekol isimlerinden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Saadet Partisi’nin resmi X hesabından paylaşılan mesajda “Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz, ESAM Genel Başkanı Muhterem Büyüğümüz Recai Kutan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun” denildi.

RECAİ KUTAN KİMDİR?

Mehmet Recai Kutan, 1930 yılında Malatya’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini burada tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. 1953’de de Devlet Su İşleri’nde (DSİ) çalışmaya başladı.

1969 yılında da Türk Mühendislik Müşavirlik ve Müteahhitlik kurumunda genel müdür olarak çalıştı. Daha sonra siyasete atılarak Milli Selamet Partisi’nin (MSP) genel başkan yardımcılığı vazifesini yürüttü. 1977 seçimlerinde de MSP’den Malatya milletvekili oldu. 1977 koalisyon hükümeti döneminde de imar ve iskan bakanlığı yaptı. 12 Eylül 1980 darbesi sırasında da tutuklanarak dokuz buçuk ay cezaevinde kaldı. Askeri mahkeme tarafından da 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fakat yargıtayın kararı bozması sonrasında beraat etti. Tahliyesi’nin ardından 1983 yılında Refah Partisi’ne (RP) katıldı. RP’nin kapatılması üzerine de Fazilet Partisi’ne geçti. 2001 senesinde de Saadet Partisi’nin (SP) kuruluş çalışmalarında yer aldı ve genel başkanlık görevini üstlendi. 26 Ekim 2008 tarihinde de vazifesini Numan Kurtulmuş’a devretti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fatih’teki vahşette yeni ayrıntı ortaya çıktı: İkbal’i öldürdükten sonra telefon açmış…Fatih’teki vahşette yeni ayrıntı ortaya çıktı: İkbal’i öldürdükten sonra telefon açmış…
81 ilde ‘incel’ alarmı: Emniyet harekete geçti! Surlardaki vahşetin ardından…81 ilde ‘incel’ alarmı: Emniyet harekete geçti! Surlardaki vahşetin ardından…
Cinsel istismara maruz bırakılmıştı: 2 yaşındaki Sıla bebek hayatını kaybettiCinsel istismara maruz bırakılmıştı: 2 yaşındaki Sıla bebek hayatını kaybetti
Ekmek fiyatlarına zamla ilgili uyarı geldi!Ekmek fiyatlarına zamla ilgili uyarı geldi!
Sıra arkadaşlarından katledilen Ayşenur Halil için eylem: Adalet Sarayı değil adalet istiyoruzSıra arkadaşlarından katledilen Ayşenur Halil için eylem: Adalet Sarayı değil adalet istiyoruz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Top Model of Universe final gecesi muhteşem bir finalle sonuçlandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
SİSTEMİN ÇÖKÜŞÜNE KARŞI BİR TEPKİ: ARTIK YETER!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cem Garipoğlu’nun mezarındaki ilginçlik ortaya çıktı! ‘Turgut Özal’ınkinde vardı, onunkinde yok…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fatih’teki vahşette yeni ayrıntı ortaya çıktı: İkbal’i öldürdükten sonra telefon açmış…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gizem Karaca’dan üzücü haber: Bitkin haldeki fotoğrafını paylaştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Alman bankadan asgari ücret tahmini! Raporda enflasyona dikkat çekildi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan’dan acı haber! 94 yaşında hayatını kaybetti…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
81 ilde ‘incel’ alarmı: Emniyet harekete geçti! Surlardaki vahşetin ardından…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cinsel istismara maruz bırakılmıştı: 2 yaşındaki Sıla bebek hayatını kaybetti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ekmek fiyatlarına zamla ilgili uyarı geldi!
SON DAKİKA HABERLERİ
Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan’dan acı haber! 94 yaşında hayatını kaybetti…Ekim 7, 2024-3:40 pm
Cinsel istismara maruz bırakılmıştı: 2 yaşındaki Sıla bebek hayatını kaybettiEkim 7, 2024-3:35 pm
Tekirdağ’da cinsel istismara uğrayan Sıla bebek hayatını kaybettiEkim 7, 2024-3:12 pm
Discord kapanıyor mu? 28 Eylül DC kapanacak mı, Discord Türkiye’de yasaklanacak mı?Ekim 7, 2024-2:24 pm
365 gündür soykırım! İsrail 85 bin ton patlayıcı kullandıEkim 7, 2024-11:45 am
Bu sene İstanbul’a kar yağacak mı? Orhan Şen tarih verdiEkim 7, 2024-11:30 am
Semih Çelik’in babasının ifadesi ortaya çıktı: ‘Oğlun benim kızımın beynini yıkamış’Ekim 7, 2024-11:21 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !