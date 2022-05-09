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Putin Zafer Konuşması Yaptı

Putin Zafer Konuşması Yaptı
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09 Mayıs 2022 - 14:36

Rusya lideri Putin, Zafer Günü kapsamında Kızıl Meydan’da konuşuyor. Putin, “Ukrayna’ya müdahale etmek zorunda kaldık çünkü Batı, Rusya’yı işgale hazırlanıyordu” dedi.

T24’ün haberine göre, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı işgal sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin 2. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nı yendiği tarih olarak kutlanan 9 Mayıs Zafer Günü için Kızıl Meydan’da konuştu. Putin, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik “müdahalesini” gerçekleştirmek zorunda kaldığını söyleyerek “Batı, Rusya’yı işgale hazırlanıyordu” mesajını verdi.

Rusya’da başkent Moskova’daki Kızıl Meydan hem de Vladivostok kentinde 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında askerî geçit töreni düzenleniyor.  1945 yılında İkinci Dünya Savaşı sonunda Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğrattığı 9 Mayıs tarihi, her yıl görkemli bir askeri geçit töreniyle kutlanıyor.

Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları sürerken Putin’in bu yıl Zafer Bayramı’nda yapacağı açıklamalar merak ediliyordu.

“Batı Rusya’yı işgale hazırlanıyordu” 

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik “müdahalesini” gerçekleştirmek zorunda kaldıklarını, “Çünkü Batı’nın topraklarını işgal etmeye hazırlandığını” söyledi.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı 2. Dünya Savaşı’nda yenmesinin yıl dönümü olarak kutlanan Zafer Günü’nde Kızıl Meydan’da düzenlenen geçit töreninde konuşan Putin, “NATO sınırlarımızda tehlike yaratıyordu” dedi.

Putin, ABD’li gazilerin bu sene yapılan törene girmesine izin verilmediğini dile getirdi.

“Batı, Rusya’yı dinlemek istemedi, onların kendi planları vardı” diyen Rus lider, Rus askerinin Ukrayna’ya girmesinin verilebilecek tek doğru karar olduğunu” iddia etti.

Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde gönüllü olup Moskova için savaşanlara da seslenerek, “Anavatanınız ve onun geleceği için savaşıyorsunuz” diye konuştu Rus devletinin ölen her askerin ailesine yardım yapacağını ifade eden Putin, “Her askerin ölümü bizim için acıdır” dedi.

Putin, konuşmasını askerlere, “Rusya için! Zafer için! Hurrah!” diye bağırarak sonlandırdı.

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