ALPEREN’E KAFA ATAN SPENCER OYUNDAN ATILDI!

NBA’de oynanan Houston Rockets – Golden State Warriors karşılaşması, milli basketbolcumuz Alperen Şengün’ün yaşadığı gergin anlarla gündeme geldi. Mücadeleyi 131-116 kazanan Rockets, seride durumu 3-2’ye getirirken, son çeyrekte yaşanan olaylar büyük yankı uyandırdı. Warriors oyuncusu Patrick Spencer, Alperen Şengün’e kafa atması nedeniyle oyundan ihraç edildi.

HOUSTON RAKİBİNE FARK ATTI, OLAYLAR GECENİN ÖNÜNE GEÇTİ

Toyota Center’da oynanan karşılaşmada Houston Rockets, etkili oyunuyla Golden State Warriors’ı 15 sayı farkla mağlup etti. Ancak mücadelenin son dakikalarında yaşanan şiddet içerikli hareket, galibiyetin önüne geçti. Karşılaşmanın dördüncü çeyreğinde başlayan gerginlik, kısa sürede fiziksel müdahaleye dönüştü.

ALPEREN ŞENGÜN İLE PATRICK SPENCER GERİLİMİ

Karşılaşmanın son çeyreğinde Dillon Brooks’un ribaund pozisyonunda Moses Moody’nin faulü sonrası yaşanan gerilimde Alperen Şengün, Pat Spencer’a çarparak tepki gösterdi. Bunun üzerine iki oyuncu kafa kafaya geldi. Patrick Spencer, tepki olarak Alperen Şengün’e kafa attı. Olaya Golden State oyuncusu Trayce Jackson-Davis de dahil oldu ve Alperen’i itti.

HAKEMLERDEN SERT MÜDAHALE: SPENCER İHRAÇ EDİLDİ

Hakem heyeti pozisyonu detaylı şekilde inceledi. Kararın ardından Alperen Şengün ve Jackson-Davis’e teknik faul, Patrick Spencer’a ise yaptığı kural dışı hareket nedeniyle diskalifiye kararı verildi. Spencer, oyundan ihraç edilirken olayla ilgili NBA Disiplin Kurulu’nun ek bir ceza kararı alabileceği belirtiliyor.

ALPEREN ŞENGÜN’E DESTEK YAĞDI

Maç sonrası sosyal medyada, milli basketbolcu Alperen Şengün’e destek mesajları yağdı. Özellikle Türk spor kamuoyu, oyuncunun sakinliğini koruyarak olayları büyütmemesini takdirle karşıladı. NBA camiası da Patrick Spencer’ın hareketini sportmenlik dışı olarak nitelendirdi.