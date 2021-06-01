Fatih Portakal’dan Olay Erdoğan Yorumu

Gazeteci Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayramlaşma videosunda gözlerinin kapandığı anlar için dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP teşkilatıyla yaptığı video konferansta gözlerinin kapandığı anlar gündem oldu.

Söz konusu görüntüler uzun süre konuşulurken, gazeteci Fatih Portakal’dan dikkat çeken bir yorum geldi.

“TIBBI BİR SORUN MU VAR?”

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Portakal şu ifadeleri kullandı;

“Herkes görüntünün nasıl yayınlandığını yazıp çiziyor veya konuşuyor. Ben ilk izlediğimde “bu sadece yorgunluk olamaz, bir insan konuşurken nasıl uyuyabilir, ve bir şey olmamış gibi devam edebilir? Tıbbi bir sorun mu var?” diye düşündüm.”

NE OLMUŞTU?

Erdoğan’ın video konferansı sırasında konuşma yaptığı sırada 3 kez kelimeleri yavaşlatarak söylemesi dikkat çekerken, videonun 8.dakikasının 31. saniyesinde gözlerinin kapandığı ve anında kendisini toparladığı görülüyor.

Erdoğan’ın 13 dakikalık konuşma yaptığı videonun 7.dakikasının 35. saniyesinde, kelimeleri çok yavaş söylediği duyulurken, 8. dakikasının 31. saniyesinde ise gözlerini kapattığı anlar fark ediliyor. Konuşmanın 10. dakikasının 33.saniyesinde ve 11.dakikasının 59.saniyesinde yine kelimeleri çok yavaş bir şekilde söylemesi dikkat çekiyor.