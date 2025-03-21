FATİH ALTAYLI’DAN İMAMOĞLU TEPKİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun şafak operasyonuyla gözaltına alınması tüm Türkiye’de ve uluslararası basında yankı bulmaya devam ederken, gazeteci Fatih Altaylı‘dan dikkat çeken bir açıklama geldi. YouTube kanalında gündemi değerlendiren Altaylı, gözaltı haberini aldığında “45 dakika boyunca ağladığını” söyledi.

“12 EYLÜL’DEKİ GAZETECİLER NE HİSSETTİYSE ONU HİSSETTİM”

Altaylı, gözaltı operasyonunun ardından yaşadığı duygusal çöküşü şu sözlerle anlattı:

“Dün sabah gelişmeleri izlemeye başladıktan sonra 45 dakika ağladım. Çok asabım bozuldu. 12 Eylül’de gazetecilik yapan büyüklerimiz o zaman ne hissetmiş, ben de onu hissettim.”

Altaylı, hukuk sisteminin siyasete alet edilmesinin hem demokrasi hem de toplum açısından tehlikeli bir kırılma noktası olduğunu vurguladı.

“BU TÜRKİYE’NİN BAŞKA BİR RAYA GİRMESİ DEMEK”

Gazeteci Altaylı, olayın yalnızca İmamoğlu meselesi olmadığını belirterek, Türkiye’nin demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti ilkeleriyle bağının zayıfladığını savundu:

“İnsanların seçme hakları ellerinden alınıyor. Bu başka bir ray, başka bir Türkiye demek. Demokrasi ve insan haklarından uzaklaşmak demek.”

“SİZ MİLLİ UZLAŞI YAPTINIZ, BU MU SUÇ?”

Altaylı, operasyon sonrası yapılan siyasi söylemleri de eleştirerek, çifte standart uygulandığını dile getirdi. Özellikle hükümet ortaklarının geçmişte yaptığı bazı açıklamaları hatırlatarak şunları söyledi:

“‘Sayın Öcalan’ denilerek basın toplantısı yapıldı. Semih Yalçın’ın yanında bu ifadeler söylendi, kimse tepki göstermedi. Ama bugün Kent Uzlaşısı yapıldı diye insanlar kriminalize ediliyor.”

Altaylı, söz konusu suçlamaların toplumu ayrıştırmaya ve siyaseti itibarsızlaştırmaya yönelik olduğunu iddia etti.

Kendisinden çok genç nesil için üzüldüğünü dile getiren Altaylı, açıklamasını umutla bitirdi:

“Bu çocuklar eline telefonu alınca dünyayı görüyor. Dünya çok iyi olmayabilir ama burası gibi de değil. Yazık bu çocuklara.”

Kaynak: https://www.medyaradar.net