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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Paskalya mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Paskalya mesajı
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03 Nisan 2021 - 20:47
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paskalya Yortusu dolayısıyla mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşlarımızı, en önemli yortularından biri olan Paskalya dolayısıyla en içten duygularımla tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Paskalya Yortusu dolayısıyla mesaj yayımladı.

Muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşları, en önemli yortularından biri olan Paskalya dolayısıyla en içten duygularıyla tebrik ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Milletimizin her bir ferdinin oluşturduğu zengin mozaik, karşılıklı saygı temelinde barış içinde özgürce bir arada yaşama noktasında dünyaya müstesna bir örneklik teşkil etmektedir.

Hristiyan vatandaşlarımızın Paskalya münasebetiyle hissettikleri sevince ortak olarak, milletimizin harcı olan birlik, beraberlik ve dayanışma gibi hasletlerimizin ilelebet nesilden nesile aktarılacağına inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyanların Paskalya yortularını bir kez daha kutluyor, kendilerine esenlik dileklerimi iletiyorum.”
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