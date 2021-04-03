Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Paskalya mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paskalya Yortusu dolayısıyla mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşlarımızı, en önemli yortularından biri olan Paskalya dolayısıyla en içten duygularımla tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Paskalya Yortusu dolayısıyla mesaj yayımladı.

Muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşları, en önemli yortularından biri olan Paskalya dolayısıyla en içten duygularıyla tebrik ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Milletimizin her bir ferdinin oluşturduğu zengin mozaik, karşılıklı saygı temelinde barış içinde özgürce bir arada yaşama noktasında dünyaya müstesna bir örneklik teşkil etmektedir.