Fatih Altaylı’dan Afganlılara FETÖ Yorumu

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı ABD’nin FETÖ’de olduğu gibi Afganlar üzerinden bir darbe girişimi olabileceği iddiası üzerine konu hakkında bir yazı yayımladı.

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, AKP’nin en büyük 17-25 Aralık ve 15 Temmuz’un AKP’nin “mağduriyet zirveleri” olduğunu söylerken, “Madem ABD ve CIA, FETÖ’yü kullanarak Türkiye’de darbe yapmak, iç kargaşa çıkarmak istiyordu aynı ABD ve CIA’in yıllardır Afganistan’da eğittiği bu Afgan savaşçılarla aynı şeyi denemeyeceğinin garantisi var mı!” dedi.

Altaylı’nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“AK Parti, FETÖ konusunda başta ben olmak üzere, pek çok kişi tarafından yıllarca uyarıldı. Ben The Cemaat konusunda Ak parti öncesi başlayan ve Ak Parti döneminde de süren uyarılarım sonucunda “Din düşmanı” olarak tanımlandım, sürekli hedef oldum. Ergenekon davaları döneminde tek bir leke bulamadıkları için içeri atamadılar belki ama 17-25 Aralık döneminde itibarsızlaştırmak için ellerinden geleni yaptılar. The Cemaat ile ilgili uyarıları dinlemeyen Ak Parti ise sonunda Cemaat ile olan ilişkisinden mağduriyet çıkardı ve darbe girişiminden bu yana Cemaat’ı CIA ile ilişkili olmakla, Türkiye’de ABD adına iş kotarmakla, Dünya’da Türk okulları adı altında CIA faaliyeti yürütmekle suçluyor. Muhtemelen de haklıdır.

Fakat aynı AK Parti iktidarı bu kez de Afganistan’dan gelen yüzbinlerce “Erkek savaşçıya” kucak açıyor. Bunlar Afganistan’da yıllarca ABD’ye ve CIA’ye çalışmış Afganlar. Zaten bu yüzden Taliban’dan kaçtıkları söyleniyor.

İyi de, ABD’nin maşası olmakla suçladıkları FETÖ’den muzdarip olduğunu iddia eden ve bunların darbe ve iç savaş girişiminden mağduriyet çıkaran iktidar partisi nasıl oluyor da ABD’nin ve CIA’nın yetiştirdiği bu Afganlı gençleri Türkiye’ye böyle fütursuzca sokuyor. Var mı bunun bir mantığı, bir izahı.

Madem ABD ve CIA, FETÖ’yü kullanarak Türkiye’de darbe yapmak, iç kargaşa çıkarmak istiyordu aynı ABD ve CIA’in yıllardır Afganistan’da eğittiği bu Afgan savaşçılarla aynı şeyi denemeyeceğinin garantisi var mı!

Bunların yarın öbür gün bir toplumsal kargaşayı tetiklemeye kalkışmayacağının, o çok korkup sürekli gündemde tuttuğunuz darbe izin zemin hazırlamayacağının ya da Allah muhafaza darbecilerin yanında Türk halkına karşı savaşmayacağının teminatı kim!

Sürekli olarak “Kandırılanlar” mı! Onlar sizi “Alınları secde görüyor” diye kandırmışlardı. Bunlar ne diye kandırıyor. Onu da bir gün öğrenecek miyiz!”