Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Fatih Altaylı’dan Abdulkadir Selvi’ye olay sözler! “Kulislerinin tamamı palavra…”

Fatih Altaylı’dan Abdulkadir Selvi’ye olay sözler! “Kulislerinin tamamı palavra…”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
1 views
20 Haziran 2023 - 18:26
Fatih Altaylı, isim vermeden eleştirdiği Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye ‘palavracı’ dedi. Altaylı, Selvi’nin yazısının ekonomi yönetiminde ciddi rahatsızlığa neden olduğunu iddia etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Partili Belediye Başkanı hayatını kaybettiAK Partili Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Ergün Atalay’dan “500 dolar” diye soran muhabire cevap: Allah sana da kolaylık versinErgün Atalay’dan “500 dolar” diye soran muhabire cevap: Allah sana da kolaylık versin
Babam yüzünden alkolik oldumBabam yüzünden alkolik oldum
Nuri Alço intiharın eşiğinden kurtardıNuri Alço intiharın eşiğinden kurtardı
Milyonları ilgilendiriyor… Yeni asgari ücret zammı belli oldu!Milyonları ilgilendiriyor… Yeni asgari ücret zammı belli oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ümit Özdağ Şam’a gidiyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AK Partili Belediye Başkanı hayatını kaybetti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fatih Altaylı’dan Abdulkadir Selvi’ye olay sözler! “Kulislerinin tamamı palavra…”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ergün Atalay’dan “500 dolar” diye soran muhabire cevap: Allah sana da kolaylık versin
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Babam yüzünden alkolik oldum
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nuri Alço intiharın eşiğinden kurtardı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Milyonları ilgilendiriyor… Yeni asgari ücret zammı belli oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
A Milli Takımımız, Galler kapısını en sonunda kırdı! Umut Nayir ve Arda Güler, 3 puanı getirdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ekranların sevilen programı Beyaz Show geri dönüyor! Hayranlarına bir müjdesi daha var
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İzmir’deki kan donduran cinayetin nedeni ortaya çıktı! Parçalayıp, dondurucuda saklamıştı…
SON DAKİKA HABERLERİ
Gıda ürünlerine yeni zam dalgası geliyor!Haziran 19, 2023-10:12 am
Yeni Kabine’de ‘Hakan Fidan’ sürprizi! İki koltuktan birine oturabilir!Mayıs 30, 2023-3:52 pm
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…Mart 22, 2023-2:51 pm
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !