FASHION WEEK TÜRKİYE SWIMWEAR 2023 TASARIMCI KOLEKSİYONLARINI MARBLE ARCH DATÇA HOTELDE SERGİLEDİ

TÜRKİYE kültür ve turizm tanıtımına katkı sağlamak adına Türkiye Moda Haftası Kapsamında FASHION

WEEK TÜRKİYE sezon organizasyonunu SWIMWEAR konseptiyle DRD HOTELS Ana Sponsorluğunda

MARBLE ARCH HOTEL içerisin de gerçekleştirdi. Koreograf Asil Çağıl ın yönetiminde 3 günlük kamp

ortamında 35 profesyonel ve ünlü manken Swimwear koleksiyonlarını görücüye çıkardı.

FWTR Yapımcısı Sayın Emrah KAYİHAN , Konuk severliklerinden dolayı DRD HOTELS sahibi ve iş insanı

Sayın HAKAN AYDIN a ve tüm ekibine sonsuz teşekkürlerini sundu.

Organizasyonda ayrıca event sponsor olan UMAY COSMETİCS markası THE FURTHER ürünleride

mankenler eşliğinde sergilendi.

Organizasyon defileleri içierisinde ELIZA KORN bikini mayo ürünleri ile TİLLA RESORT WEAR

koleksiyonları oldukça fazla ilgi gördü. Ortam ve Plaj çanta ürünleri ile HK COLLECTION da çok dikkat

çekti. İLAYDA EMİR koleksiyonu ise yaz konsepti ile erkek takım elbiselerini kadın takım elbiselerine

uyarladı oldukça beğeni topladı.

FASHION WEEK TÜRKİYE, her yıl 2 milyon dan fazla şirkete ulaşıyor , binlerce firmaya tanıtım alanları sağlıyor , 3

milyar dan fazla kullanıcıya ulaşıyor. Kendi ülkesine milyonlarca turist ve müşteri kazandırıyor. Kültür ve turizm

etkinlikleri ile 81 şehir’ de aktif organizasyonlar düzenliyor.

FASHION WEEK TÜRKİYE (FWTR) , Dünya’nın HAZIR GİYİM konseptine öncülük eden tek ve en büyük moda

platformudur. Coğrafi konumu itibari ile Asya , Avrupa , Afrika , Orta Doğu , Uzak Doğu ve Slav ülkeleri dahil

okyanus ötesi ülkelerle de iş birliği yaparak Hazır giyim ve Moda sektöründe köprü vazifesi gören 7 kıta’nın en

büyük ve en kapsamlı tek resmi moda haftasıdır.

FASHION WEEK TÜRKİYE (FWTR) , inovatif markalar ve koleksiyonların en üst düzeyde sergilendiği , başka

benzeri olmayan pazarlama stratejileri ile farkındalık sağlıyan , marka bilinirliği oluşturan , yeni müşteriler

kazandıran , 7 kıta’nın en prestijli ve en kapsamlı moda platformu.

FWTR, TÜRKİYE- İstanbul’u , USA-New York, İNGİLTERE-Londra, İTALYA-Milano ve FRANSA-Paris gibi ile birlikte

en önemli beş moda başkentinden biri olarak konumlandırmayı başardı.