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FASHION WEEK TÜRKİYE SWIMWEAR 2023 TASARIMCI KOLEKSİYONLARINI MARBLE ARCH DATÇA HOTELDE SERGİLEDİ

FASHION WEEK TÜRKİYE SWIMWEAR 2023 TASARIMCI KOLEKSİYONLARINI MARBLE ARCH DATÇA HOTELDE SERGİLEDİ
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Haziran 2023 - 17:09
TÜRKİYE kültür ve turizm tanıtımına katkı sağlamak adına Türkiye Moda Haftası Kapsamında FASHION
WEEK TÜRKİYE sezon organizasyonunu SWIMWEAR konseptiyle DRD HOTELS Ana Sponsorluğunda
MARBLE ARCH HOTEL içerisin de gerçekleştirdi. Koreograf Asil Çağıl ın yönetiminde 3 günlük kamp
ortamında 35 profesyonel ve ünlü manken Swimwear koleksiyonlarını görücüye çıkardı.
FWTR Yapımcısı Sayın Emrah KAYİHAN , Konuk severliklerinden dolayı DRD HOTELS sahibi ve iş insanı
Sayın HAKAN AYDIN a ve tüm ekibine sonsuz teşekkürlerini sundu.
Organizasyonda   ayrıca   event   sponsor   olan  UMAY  COSMETİCS  markası   THE   FURTHER  ürünleride
mankenler eşliğinde sergilendi.
Organizasyon   defileleri   içierisinde   ELIZA   KORN   bikini   mayo   ürünleri   ile   TİLLA   RESORT   WEAR
koleksiyonları oldukça fazla ilgi gördü. Ortam ve Plaj çanta ürünleri ile HK COLLECTION da çok dikkat
çekti. İLAYDA EMİR koleksiyonu ise yaz konsepti ile erkek takım elbiselerini kadın takım elbiselerine
uyarladı oldukça beğeni topladı.
FASHION WEEK TÜRKİYE, her yıl 2 milyon dan fazla şirkete ulaşıyor , binlerce firmaya tanıtım alanları sağlıyor , 3
milyar dan fazla kullanıcıya ulaşıyor. Kendi ülkesine milyonlarca turist ve müşteri kazandırıyor. Kültür ve turizm
etkinlikleri ile 81 şehir’ de aktif organizasyonlar düzenliyor.
FASHION WEEK TÜRKİYE  (FWTR)   , Dünya’nın HAZIR GİYİM konseptine öncülük eden tek ve en büyük moda
platformudur.  Coğrafi konumu itibari ile Asya , Avrupa , Afrika , Orta Doğu , Uzak Doğu ve Slav ülkeleri dahil
okyanus ötesi ülkelerle de iş birliği yaparak Hazır giyim ve Moda sektöründe köprü vazifesi gören 7 kıta’nın en
büyük ve en kapsamlı tek resmi moda haftasıdır.
FASHION WEEK TÜRKİYE (FWTR) , inovatif markalar ve koleksiyonların en üst düzeyde sergilendiği , başka
benzeri olmayan pazarlama stratejileri ile farkındalık sağlıyan , marka bilinirliği oluşturan , yeni müşteriler
kazandıran , 7 kıta’nın en prestijli ve en kapsamlı moda platformu.
FWTR, TÜRKİYE- İstanbul’u ,  USA-New York, İNGİLTERE-Londra, İTALYA-Milano ve FRANSA-Paris gibi ile birlikte
en önemli beş moda başkentinden biri olarak konumlandırmayı başardı.
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