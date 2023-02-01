HADİSE ANTALYA’DA NEFESLERİ KESTİ

Türk pop müziğine damga vuran Hadise, Antalya’da Nirvana

Otel ‘in Cosmos Theatre sahnesinde hayranlarını yine büyüledi.

Hadise, şarkıları ve güzelliği ile kendisini hiçbir konserinde

yıllardır yalnız bırakmayan hayranlarına unutulmaz bir gece

daha yaşattı. Güçlü ve dinamik sahne performansına eşlik eden

dansçılarıyla aralıksız 2 saate yakın hem görsel hem de işitsel

şovunu sergileyen Hadise’nin her şarkısında ayrı bir coşkunun

yaşandı. Hadise, kendisini izlemeye gelen sevenleri ile sohbet

edip, eğlendi, kimi zamanda hüzünlendi.

Sahne arkasında yer alan led’lerde gösterilen kısa bir video

tanıtımı sonrası ‘Aşk Kaç Beden Giyer’ ile şarkısı ile konserine

başlayan Hadise coşkusu ve enerjisi ile herkesi büyüledi.

Konserde Hadise; ‘Farkımız Var’, ‘Şampiyon’, ‘Nerdesin

Aşkım’, ‘Sıfır Tolerans’, ‘Deli Oğlan’, ‘Prenses’ gibi hit

şarkılarını söyleyerek, hafızalardan kolay kolay silinmeyecek bir

konsere imzasını attı. Konseri izlemeye gelenler salonda ayağa

kalkarak deli gibi eğlendi.

Raisa Vanessa imzalı siyah kadife mini straples bir elbise giyen

Hadise, savarovski taşlı uzun eldivenleri ile göz kamaştırdı.