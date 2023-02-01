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HADİSE ANTALYA’DA NEFESLERİ KESTİ

HADİSE ANTALYA’DA NEFESLERİ KESTİ
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Haziran 2023 - 14:48
Türk pop müziğine damga vuran Hadise, Antalya’da Nirvana
Otel ‘in Cosmos Theatre sahnesinde hayranlarını yine büyüledi.
Hadise, şarkıları ve güzelliği ile kendisini hiçbir konserinde
yıllardır yalnız bırakmayan hayranlarına unutulmaz bir gece
daha yaşattı. Güçlü ve dinamik sahne performansına eşlik eden
dansçılarıyla aralıksız 2 saate yakın hem görsel hem de işitsel
şovunu sergileyen Hadise’nin her şarkısında ayrı bir coşkunun
yaşandı. Hadise, kendisini izlemeye gelen sevenleri ile sohbet
edip, eğlendi, kimi zamanda hüzünlendi.
Sahne arkasında yer alan led’lerde  gösterilen kısa bir video
tanıtımı sonrası ‘Aşk Kaç Beden Giyer’ ile şarkısı ile konserine
başlayan Hadise coşkusu ve enerjisi ile herkesi büyüledi.
Konserde Hadise; ‘Farkımız Var’, ‘Şampiyon’, ‘Nerdesin
Aşkım’, ‘Sıfır Tolerans’, ‘Deli Oğlan’, ‘Prenses’ gibi hit
şarkılarını söyleyerek, hafızalardan kolay kolay silinmeyecek bir
konsere imzasını attı. Konseri izlemeye gelenler salonda ayağa
kalkarak deli gibi eğlendi.
Raisa Vanessa imzalı siyah kadife mini straples bir elbise giyen
Hadise, savarovski taşlı uzun eldivenleri ile göz kamaştırdı.
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