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Hande Sarıoğlu taytının altına topuklu giyip yoga yaptı! ‘Bu nasıl bir yokluk?..’

Hande Sarıoğlu taytının altına topuklu giyip yoga yaptı! ‘Bu nasıl bir yokluk?..’
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22 Kasım 2021 - 14:06

Hande Sarıoğlu taytının altına topuklu giyip yoga yaptı! ‘Bu nasıl bir yokluk?..’

Ertan Süzgün ile yaptığı programdaki her hareketiyle olay olan Hande Sarıoğlu’ndan yine çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

Hande Sarıoğlu taytının altına topuklu giyip yoga yaptı! ‘Bu nasıl bir yokluk?..’ - Sayfa 1

Hande Sarıoğlu, Habertürk kanalından oryantal dansı yaptığı anları Instagram hesabından paylaştığı için işten ayrılmıştı.

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Hande Sarıoğlu taytının altına topuklu giyip yoga yaptı! ‘Bu nasıl bir yokluk?..’ - Sayfa 2

Ertan Süzgün ile YouTube’da yaptığı programlarla sık sık gündeme gelen sunucu Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yeni paylaşımlar yaptı.

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Hande Sarıoğlu taytının altına topuklu giyip yoga yaptı! ‘Bu nasıl bir yokluk?..’ - Sayfa 3

Sarıoğlu bu sefer programda çift yogası yapmak için kolları sıvadı.

Hande Sarıoğlu taytının altına topuklu giyip yoga yaptı! ‘Bu nasıl bir yokluk?..’ - Sayfa 4

Hande Sarıoğlu taytının altına giydiği sarı topuklu ayakkabılarla dikkat çekti.

Hande Sarıoğlu taytının altına topuklu giyip yoga yaptı! ‘Bu nasıl bir yokluk?..’ - Sayfa 5

Paylaşımını yoruma kapatan Sarıoğlu daha sonra da 1 Kadın 1 Erkek dizisinden bir sahneyi paylaşarak “Nasıl bir yokluk zamanına denk geldik” dedi.

Hande Sarıoğlu taytının altına topuklu giyip yoga yaptı! ‘Bu nasıl bir yokluk?..’ - Sayfa 6

İşte o paylaşımlar…

Hande Sarıoğlu taytının altına topuklu giyip yoga yaptı! ‘Bu nasıl bir yokluk?..’ - Sayfa 7
Hande Sarıoğlu taytının altına topuklu giyip yoga yaptı! ‘Bu nasıl bir yokluk?..’ - Sayfa 8
Hande Sarıoğlu taytının altına topuklu giyip yoga yaptı! ‘Bu nasıl bir yokluk?..’ - Sayfa 9
Hande Sarıoğlu taytının altına topuklu giyip yoga yaptı! ‘Bu nasıl bir yokluk?..’ - Sayfa 10

Oryantal dansı yaptığı anları Instagram hesabından paylaştığı için eleştiri oklarının hedefi haline gelen ünlü spiker, o dönem çalıştığı HaberTürk kanalından ayrılmıştı.

Hande Sarıoğlu taytının altına topuklu giyip yoga yaptı! ‘Bu nasıl bir yokluk?..’ - Sayfa 11

Sarıoğlu, sosyal medya hesabından Temel İçgüdü notuyla paylaştığı pozuyla son olarak gündeme gelmişti.

Hande Sarıoğlu taytının altına topuklu giyip yoga yaptı! ‘Bu nasıl bir yokluk?..’ - Sayfa 12

Hande Sarıoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.

Hande Sarıoğlu taytının altına topuklu giyip yoga yaptı! ‘Bu nasıl bir yokluk?..’ - Sayfa 13
Hande Sarıoğlu taytının altına topuklu giyip yoga yaptı! ‘Bu nasıl bir yokluk?..’ - Sayfa 14
Hande Sarıoğlu taytının altına topuklu giyip yoga yaptı! ‘Bu nasıl bir yokluk?..’ - Sayfa 15
Hande Sarıoğlu taytının altına topuklu giyip yoga yaptı! ‘Bu nasıl bir yokluk?..’ - Sayfa 16
Hande Sarıoğlu taytının altına topuklu giyip yoga yaptı! ‘Bu nasıl bir yokluk?..’ - Sayfa 17
Hande Sarıoğlu taytının altına topuklu giyip yoga yaptı! ‘Bu nasıl bir yokluk?..’ - Sayfa 18
Hande Sarıoğlu taytının altına topuklu giyip yoga yaptı! ‘Bu nasıl bir yokluk?..’ - Sayfa 19
Hande Sarıoğlu taytının altına topuklu giyip yoga yaptı! ‘Bu nasıl bir yokluk?..’ - Sayfa 20
Hande Sarıoğlu taytının altına topuklu giyip yoga yaptı! ‘Bu nasıl bir yokluk?..’ - Sayfa 21
Hande Sarıoğlu taytının altına topuklu giyip yoga yaptı! ‘Bu nasıl bir yokluk?..’ - Sayfa 22
Hande Sarıoğlu taytının altına topuklu giyip yoga yaptı! ‘Bu nasıl bir yokluk?..’ - Sayfa 23
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