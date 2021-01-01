Hande Sarıoğlu taytının altına topuklu giyip yoga yaptı! ‘Bu nasıl bir yokluk?..’
Ertan Süzgün ile yaptığı programdaki her hareketiyle olay olan Hande Sarıoğlu’ndan yine çok konuşulacak bir paylaşım geldi.
Hande Sarıoğlu, Habertürk kanalından oryantal dansı yaptığı anları Instagram hesabından paylaştığı için işten ayrılmıştı.
Ertan Süzgün ile YouTube’da yaptığı programlarla sık sık gündeme gelen sunucu Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yeni paylaşımlar yaptı.
Sarıoğlu bu sefer programda çift yogası yapmak için kolları sıvadı.
Hande Sarıoğlu taytının altına giydiği sarı topuklu ayakkabılarla dikkat çekti.
Paylaşımını yoruma kapatan Sarıoğlu daha sonra da 1 Kadın 1 Erkek dizisinden bir sahneyi paylaşarak “Nasıl bir yokluk zamanına denk geldik” dedi.
İşte o paylaşımlar…
Oryantal dansı yaptığı anları Instagram hesabından paylaştığı için eleştiri oklarının hedefi haline gelen ünlü spiker, o dönem çalıştığı HaberTürk kanalından ayrılmıştı.
Sarıoğlu, sosyal medya hesabından Temel İçgüdü notuyla paylaştığı pozuyla son olarak gündeme gelmişti.
Hande Sarıoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.