Faruk Bildirici, RTÜK Başkanı’na Tepki Gösterdi

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirci RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in Basın Toplantısı yapmaktan çekinip hep aynı muhabirle konuştuğuna dikkat çekti. Bildirici, ”Yüzü kızarmadan Gazetecilik İlkelerinden bahsediyor” dedi.

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirci RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in Basın Toplantısı yapmaktan çekinip hep aynı muhabirle konuştuğuna dikkat çekti.

Bildirici, ”Yüzü kızarmadan Gazetecilik İlkelerinden bahsediyor” dedi.Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici’nin kişisel web sitesindeki yazısı şöyle:

”RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, söyleşilerde de iktidar medyasını kolluyor, hep aynı gazete ve aynı muhabir ile konuşuyor! Günaydın ekinde dün çıkan (12 Nisan-7 Mayıs-30 Temmuz-27 Eylül) Tuba Kalçık ile son altı ayda 4. söyleşisiydi. Basın toplantısı yapıp soru yanıtlamaktan korkuyor!

Turkuvaz grubuyla böyle içli dışlı olan ve FOX’u hedef alan Ebubekir Şahin, tarafsız olmadığını bir daha kanıtladı. İlhan Taşçı’yı ihsas-ı rey ile suçlamıştı ama kendi yaptığı ihsas-ı rey’in âlâsı! Artık Turkuvaz ve Fox hakkındaki Üst Kurul toplantılarına katılması ahlak ve yasadışı.

FOX TV VE DOĞAN ŞENTÜRK’Ü TEHDİT EDİYOR

Bildirici daha önce hiçbir RTÜK Başkanı’nın bir TV yönetcisini açıkça hedef almadığını belrterek şöyle devam etti;

”Daha önce bir RTÜK Başkanı’nın, bir TV yöneticisini böyle ismiyle hedef aldığı görülmemişti. Doğan Şentürk’ü kendisini tehditle suçlarken nerede, ne zaman olduğunu bile söyleyemiyor. Suç duyurusunda da bulunmamış ama fütursuzca konuşuyor. Aslında açıkça FOX ve Şentürk’ü tehdit ediyor.

Tuba Kalçık da Ebubekir Şahin’e sorar gibi yapmış. Bütün cümleleri “Ne söylemek istersiniz?”, “Bunu biraz açar mısınız?”, “eleştiriler de var”, “düşünüyor musunuz?” diye bitiyor. Bunlar soru mu? Ebubekir Şahin, bütün gazetecilerin karşısına çıkamayınca böyle söyleşiciklerle görüntü veriyor.

Orman yangını görüntüsü yayınlamadan orman yangını haberi verilmesini isteyen Ebubekir Şahin, yüzü kızarmadan gazetecilik ilkelerinden bahsediyor. “Muhalif kanallar” diye ayrım yapıp, hepsini yalan ve ilkesiz habercilikle suçlaması bile sansürcülüğünü örtme çabası…”