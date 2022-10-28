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Meral Akşener ve Melek Mosso düeti

Meral Akşener ve Melek Mosso düeti
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28 Ekim 2022 - 11:49
İYİ Parti lideri Meral Akşener, ünlü şarkıcı Melek Mosso’nun Demre’deki konserini izledi. Melek Mosso, Meral Akşener’in de sevdiği ‘Yıllar Affetmez’ şarkısını seslendirirken, Akşener de şarkıya eşlik etti.

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