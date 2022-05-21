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Moldova Rusya işgaline karşı silahlandırılacak!

Moldova Rusya işgaline karşı silahlandırılacak!
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21 Mayıs 2022 - 10:23

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta üçüncü ay dolmak üzere. Cephede çatışmalar sürerken barış umutları ise müzakere masasında kaldı. Savaşın başka yerlere sıçramasından korkan ülkeler ise birer birer kritik kararlar almaya başladı. Bunların en çarpıcı olanlarından biriyse İngiltere’den geldi…

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın açılaması bir anda savaş gündeminin deyim yerindeyse en tepesine yerleşti. Truss “Vladimir Putin’in işgalini durdurmak için Moldova’ya silah vereceğiz” diyerek, NATO’nun Rusya’nın bir sonraki hedefi olduğu korkusuyla Ukrayna’nın tehdit altındaki komşusuna desteğini artırabileceğini söyledi.

Truss İngiliz gazetesi The Telegraph ile yaptığı röportajda Dışişleri Bakanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki yenilgiye rağmen ‘daha ​​büyük bir Rusya’ yaratmaya kararlı olduğunu söyledi.

Ukrayna’nın güneybatısındaki Moldova, bir NATO üyesi değil ve topraklarını genişletmek isteyen Putin’in Ukrayna’dan sonraki bir sonraki hedefi olabileceğinden endişe ediliyor.

İngiliz bakan açıkladı: Moldova Rusya işgaline karşı silahlandırılacak

İngiliz Bakan planlarını basına açıkladı

 

NATO ÜYESİ DEĞİL AMA…

Truss, yalnızca Ukrayna’nın değil, aynı zamanda Moldova’nın savunmasının da gelecekteki herhangi bir saldırıyı caydırmak için ‘NATO standartlarında’ olduğundan emin olmak için görüşmelerin yapıldığını söyledi.

Bakan röportajında ​​şöyle dedi: “Moldova’yı NATO standartlarına göre donatmak isterim. Bu, müttefiklerimizle yaptığımız bir tartışma.

“Putin daha büyük bir Rusya yaratma hırsları konusunda kesinlikle net ve Kiev’i alma girişimlerinin başarılı olmaması, bu hırslarından vazgeçtiği anlamına gelmez.” diyen Truss planlar kabul edilirse, NATO askeri ittifakının üyelerinin Moldova’ya Sovyet döneminden kalma teçhizatını değiştirerek modern silahlar sağlayacağını ve askerleri bunları nasıl kullanacakları konusunda eğiteceğini açıkladı.

İngiliz bakan açıkladı: Moldova Rusya işgaline karşı silahlandırılacak

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu geçtiğimiz günlerde Fransa’ya giderek Macron’la görüştü

 

Bu aynı zamanda İngiltere’nin bölgedeki askeri desteğinin belirgin bir şekilde genişletilmesi ve bu ülkenin Ukrayna’nın işgalini uzun vadeli bir dönüm noktası olarak gördüğünün bir başka göstergesi olacak.

PLANLARI SAVAŞIN BAŞINDA AÇIĞA ÇIKMIŞTI

Moskova dünyayı, doğu Moldova’daki Rus destekli ayrılıkçılarla buluşmak için Ukrayna’yı işgalini ülkenin güneyine doğru genişletmekle tehdit etmişti.

Belarus Cumhurbaşkanı ve bir Putin müttefiki olan Alexandr Lukaşenko, Ukrayna işgalinden kısa bir süre sonra Rus birliklerinin hareketleriyle ilgili bir yayında işgal planlarını gösterdiğinde Rusya’nın Moldova’ya yönelik niyetleri ortaya çıkmış; bu görüntüler olay yaratmıştı.

Öte yandan Putin’in birlikleri şu anda doğu Donbass bölgesi için amansız bir mücadele yürütüyor ve bir çıkmaza saplanmış durumdalar.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski dün, bölgenin kalan sakinleri için ‘cehenneme’ dönüştüğünü söyledi.

DONBASS’TA SON DURUM

Rusya, ayrılıkçılar adına işgal ettiğini iddia ettiği bir bölgede Ukrayna’nın elindeki son toprakları ele geçirmek için dün nehir kıyısındaki şehre saldırısını yoğunlaştırdı. Bunun ise daha büyük bir saldırının habercisi olabileceği düşünülüyor.

Ukrayna kontrolündeki Luhansk bölgesinin valisi Serhiy Haidai, The Telegraph’a yardım konvoylarının Ruslar tarafından bombalandığını ve bir okula bomba isabet etmesi sonucu üç kişinin öldüğünü söyledi.

Öte yandan Mariupol çelik fabrikasındaki bir grup asker, hükümetlerinin silah bırakma emrine rağmen Rus güçlerine teslim olmayı reddediyorlardı.

İngiliz bakan açıkladı: Moldova Rusya işgaline karşı silahlandırılacak

Rusya, Moldova’da öncelikle Transnistria bölgesini ele geçirmek istiyor

 

İngiliz kaynakları, kentin son savunucularından 1.700’den fazlasının Ruslara teslim olduğunu söyledi. Rus savunma bakanlığı da Azovstal fabrikalarında saklanan son birliklerin teslim olduğunu iddia etti.

Rusya ise NATO’nun İsveç ve Finlandiya’ya genişlemesine karşı koymak için yeni askeri üsler inşa edeceğini ve batı kanadına bir düzine yeni askeri birlik yerleştireceğini söyledi.

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