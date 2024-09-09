Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
09 Eylül 2024 - 9:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmen ve öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere derslerinde, öğretmenlere de görevlerinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nın eğitim camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı öğrencilerimize derslerinde, kıymetli öğretmenlerimize görevlerinde başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasının bulunduğu “Oku, düşün, uygula, neticelendir. İyi dersler.” yazılı görsel de yer aldı.

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !