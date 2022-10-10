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Farah Zeynep Abdullah ile Umut Evirgen aşk mı yaşıyor?

Farah Zeynep Abdullah ile Umut Evirgen aşk mı yaşıyor?
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10 Ekim 2022 - 12:28

YAKIN ARKADAŞIZ

Adı aşk dedikodularına karışan Farah Zeynep Abdullah ve Umut Evirgen önceki gece birlikte eğlendi. Eğlencenin ardından Evirgen’in evine giden ikili, “Yakın arkadaşız” dedi.

 

Farah Zeynep Abdullah ile Umut Evirgen aşk mı yaşıyor

 

Serenay Sarıkaya ile ilişkisi biten Umut Evirgen’in Farah Zeynep Abdullah’la aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkili önceki gece Evirgen’in Emirgan’daki mekânında eğlendi. Ünlü oyuncu, gece sonunda Evirgen’in avukatı Nail Gönenli’nin aracına bindi. Evirgen de bir başka araçla onları takip etti.

 

Farah Zeynep Abdullah ile Umut Evirgen aşk mı yaşıyor

Nail Gönenli, Umut Evirgen’in evinin önünde gazetecileri fark edince aracı ileri doğru sürmeye devam etti. Bir süre bekledikten sonra birlikte eve giren Farah Zeynep Abdullah ve Umut Evirgen “Yakın arkadaşız” demekle yetindi.

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