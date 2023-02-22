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EYT’nin Meclis’e geleceği tarih belli oldu! Milyonları ilgilendiren haber

EYT’nin Meclis’e geleceği tarih belli oldu! Milyonları ilgilendiren haber
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Şubat 2023 - 15:34
TBMM Genel Kurulu, 28 Şubat Salı günü çalışmalarına devam edecek. Genel Kurul’un gündem maddeleri deprem komisyonu ve emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasa teklifi olacak.
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

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Bilgiç, “Bütün milletvekili arkadaşlarımız hem Maraş ve Elbistan’da oluşan iki büyük deprem, sonrasında dün yine Hatay’da oluşan iki deprem, artçılardan dolayı vatandaşlarımızla bir arada olmak,

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EYT'nin Meclis'e geleceği tarih belli oldu! Milyonları ilgilendiren haber - Sayfa 3

orada depremzedelere yardımcı olmak için bölgede olduklarından, bir mutabakat çerçevesinde Divan teşekkül etmediğinden çalışmalarımıza başlayamıyoruz” açıklamasında bulundu.

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YASAMA FAALİYETLERİ 2 GÜN GÖRÜŞÜLMEYECEK

TBMM Genel Kurulu, 22 ve 23 Şubat tarihlerinde de yasama faaliyetlerini görüşmeyecek.

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Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere 28 Şubat salı günü toplanacak.

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EYT HAFTAYA MECLİS’TE OLACAK

Haftaya genel kurulda yeni bir deprem araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin siyasi partilerin vereceği önergeler ele alınacak.

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EYT'nin Meclis'e geleceği tarih belli oldu! Milyonları ilgilendiren haber - Sayfa 7

Genel Kurul’un bir diğer gündem maddesinin ise Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yasa teklifi olacak.

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