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Gram Altında Yeni Zirve: 4.500 TL Seviyeleri Gündemde

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Altın piyasalarında hareketlilik devam ediyor. Özellikle gram altın, döviz kurlarındaki dalgalanma ve küresel piyasalardaki ons altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte rekor seviyelere ulaşmak üzere. Son verilere göre gram altın, 4 bin 500 TL sınırına dayanarak yatırımcıların odağı haline geldi.

Uzmanlar, altın fiyatlarındaki artışın temel sebeplerinden biri olarak ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirim ihtimalini ve jeopolitik riskleri gösteriyor. Dünya genelinde artan siyasi belirsizlikler ve ekonomik dalgalanmalar, yatırımcıların güvenli liman arayışında altına yönelmesine yol açıyor. Özellikle son günlerde yaşanan Orta Doğu gerilimleri ve ABD’de yaklaşan faiz kararları, altının hem ons hem de gram bazında değerini yükseltti.

Ekonomi uzmanlarına göre, Türkiye’de döviz kurunun yükselmesi de gram altının TL bazında rekorlara koşmasında etkili oluyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bu hafta açıklayacağı faiz kararı da piyasalar tarafından yakından izleniyor. Uzmanlar, faiz indirimi ihtimalinin kur üzerinde baskı yaratabileceğini ve bunun da gram altın fiyatlarını yukarı çekebileceğini belirtiyor.

Altın fiyatlarının kısa vadede 4 bin 300-4 bin 500 TL bandında dalgalanması bekleniyor. Orta ve uzun vadede ise, hem küresel ons altın fiyatlarının hem de döviz kurlarındaki hareketliliğin devam etmesi halinde, gram altında yeni rekorlar gündeme gelebilir. Yatırımcıların bu dönemde ani fiyat değişimlerine karşı dikkatli olması ve piyasa gelişmelerini yakından takip etmesi tavsiye ediliyor.

Altın piyasasındaki bu hareketlilik, özellikle güvenli liman arayışında olanların ilgisini artırırken, piyasada yeni yatırım stratejilerinin de ön plana çıkmasına neden oluyor. Uzmanlar, kısa vadeli al-sat işlemlerinde temkinli olunmasını önerirken, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için ise kademeli alım stratejilerinin öne çıktığını vurguluyor.

Gram Altında Yeni Zirve: 4.500 TL Seviyeleri Gündemde
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