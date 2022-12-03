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EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) son dakika haberleri: Kıdem tazminatı için KGF kredisi geliyor… EYT’de askerlik borçlanması sigorta giriş tarihini geri çeker mi?

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) son dakika haberleri: Kıdem tazminatı için KGF kredisi geliyor… EYT’de askerlik borçlanması sigorta giriş tarihini geri çeker mi?
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03 Aralık 2022 - 21:02
EYT’de son dakika gelişmeleri ile milyonların gözü kulağı ay sonunda yapılması beklenen düzenlemeye çevrildi. Uzun süredir kamuoyunun yakından takip ettiği EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) çalışmalarında bakanlık son viraja girerken; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT’de kıdem tazminatı yüküne uygun finansman koşulları için KGF paketi konusunda hazırlıkların başlatıldığını söyledi. Şartlarının netleşmeye başladığı EYT’de hem çalışanlar hem de düzenlemeyi bekleyenlerin akıllarına birçok soru işareti geldi. Bu konulardan biri de EYT düzenlemesinde askerlik borçlanması ile staj ve çıraklık sigortalarının kapsam altında olup olmayacağı oldu. Peki, EYT’de askerlik borçlanması sigorta giriş tarihini geri çeker mi? İşte, EYT’de son durum haberleri ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) son dakika haberleri: Kıdem tazminatı için KGF kredisi geliyor... EYTde askerlik borçlanması sigorta giriş tarihini geri çeker mi

EYT ne zaman çıkacak, EYT kimleri kapsayacak soruları aralık ayıyla beraber öne çıkan konuların başında geliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda artık geri sayım başlarken soru işaretleri oluşmaya başladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 1999 ve öncesi sigortalı olma şartı, askerlik borçlanması ile gündemde yer alıyor. Askerlik dönemleri 1999 öncesine denk gelen ancak 2000 itibariyle sigortalı olan vatandaşlar, askerlik borçlanması ile EYT’den yararlanılabilir mi sorusuna cevap arıyor. Konuyla ilgili Hürriyet Gazetesi Yazarı Noyan Doğan köşesinde merak edilenlere açıklık getirdi. Öte yandan Nebati, EYT ile emekli olacakların işverene oluşturacakları kıdem tazminatı yükünün Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılanması için kredi paketi çalışmalarına başladıklarını duyurdu.
EYTDE SON DURUM NE

EYT’DE SON DURUM NE?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar’a ilişkin çalışmalar devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT ile emekli olacakların işverene oluşturacakları kıdem tazminatı yükünün Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılanması için kredi paketi çalışmalarına başladıklarını duyurdu.

Bakan Nebati’nin açıklaması şöyle:

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız (@csgbakanligi) tarafından çalışmalar yapılmaktadır.

Bu çerçevede, işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır.

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) son dakika haberleri: Kıdem tazminatı için KGF kredisi geliyor... EYTde askerlik borçlanması sigorta giriş tarihini geri çeker mi

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol “EYT konusunda hem çalışan hem de işletmelerin beklentilerini aynı anda karşılayacak düşünceler olduğunu biliyoruz. Biz TİSK olarak beklentilerimizi çözüm önerisi olarak sunmayı seven teşkilatız. EYT kapsamında da benzer yaklaşımımız var. Emekli olup çalışmaya devam edecek çalışanların SGK ve işveren primi artıyor. Yüzde 80’in üzerindeki EYT’liler iş hayatına devam etmek istiyor. Devletten maaş almak ve işletmede çalışmak istiyor. Çok sayıda işveren istihdamı devam ettirmek istiyor. Burada bir uyum görüyoruz. Bu uyumun kaybolmamasını istiyoruz. Emekli çalıştırırsanız maliyet söz konusu. Sayın bakanım müjdeli haberi vermişti. Emeklilerle emekli olmayan çalışanlar arasında SGK prim farkı giderilecek” dedi.

Akkol “Emekli olacak çalışanlarla ilgili finansman söz konusu. Yüklü sayıda emekliden bahsediyoruz. Aynı gün emekli olurlarsa finansman sorunu oluyor. Uzun süredir talepler arasındaydı. Bakanımız müjde verdi. KGF’den uygun krediyle işverenlerin yalnız bırakılmayacağı müjdesini aldık. Kıdem tazminatlarıyla ilgili uygun kredi faizleriyle işverenlere destek olunacak. Kritik sektörlerde yüzlerce kişinin emekli olması durumunda sorunlar oluyor. Ülke olarak çalışma arkadaşlarımızı mağdur etmeden planlama dahilinde emeklilikleri organize ediyor olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ASKERLİK BORÇLANMASI SİGORTA GİRİŞ TARİHİNİ GERİYE ÇEKER Mİ

ASKERLİK BORÇLANMASI SİGORTA GİRİŞ TARİHİNİ GERİYE ÇEKER Mİ?

Askere gittiğiniz tarih sigorta giriş tarihinizden önce ise, ilk sigorta giriş tarihiniz askerlik borçlanması yaptığınız süre kadar geriye çekilir. Askerlik borçlanması yaparak sigorta girişinizi Eylül 1999 öncesine alabiliyorsunuz. 18 ay askerlik borçlanması yaparsanız hizmet süreniz de 23 yıl 8 ay olur. Bu durumda hizmet sürenizi 25 yıla tamamladığınızda EYT’den yararlanıp emekli olabilirsiniz.

BAKAN BİLGİNDEN ASKERLK BORÇLANMASI AÇIKLAMASI

BAKAN BİLGİN’DEN ASKERLK BORÇLANMASI AÇIKLAMASIBakan Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez” ifadesinde bulunmuştu. Konuyla ilgili herhangi bir gelişme bulunmuyor.
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