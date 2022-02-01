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Halil Falyalı Cinayetine İstanbul’da 3 Gözaltı

Halil Falyalı Cinayetine İstanbul’da 3 Gözaltı
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10 Şubat 2022 - 14:57

Halil Falyalı Cinayetine İstanbul’da 3 Gözaltı

Halil Falyalı’nın öldürüldüğü silahlı saldırıyla bağlantılı olarak akşam saatlerinde Lefkoşa Ercan Havalimanında 2 kişi daha gözaltına alındı.

Halil Falyalı Cinayetine İstanbul'da 3 Gözaltı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın öldürüldüğü silahlı saldırıyla bağlantılı akşam saatlerinde Lefkoşa Ercan Havalimanında 2 kişi daha gözaltına alındı. Sabah saatlerinde KKTC’de 1, İstanbul’da da 3 kişi gözaltına alınmıştı. Böylece gözaltı sayısı 6’ya yükseldi.

Saldırı sonrasında olayı soruşturan KKTC Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyonda, cinayette dolaylı yoldan ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheliyi yakalamak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince bugün bazı adreslere baskın düzenlenmişti.

Yürütülen soruşturma doğrultusunda düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlılar, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Şüpheliler, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kıbrıs polisine teslim edilecek.

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