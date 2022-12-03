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Dolandırıcılık çetesi liderinin lüks hayatı… Sosyal medyada ortaya çıktı

Dolandırıcılık çetesi liderinin lüks hayatı… Sosyal medyada ortaya çıktı
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03 Aralık 2022 - 20:19

Vatandaşların devre mülklerini yüksek fiyata satma vaadiyle kandırarak milyonlarca liralık vurgun yapan çetenin lideri R.T’nin lüks içinde bir hayat sürdüğü ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Yalova merkezli operasyonda devre mülk sahiplerini hedef alan çeteye büyük darbe indirildi.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 kişinin içinde çete lider R.T’nin yer aldığı öğrenildi.

 

Dolandırıcılık çetesi liderinin lüks hayatı... Sosyal medyada ortaya çıktı

 

ÇIRAĞAN SARAYI’NDA EVLİLİK TEKLİFİ

Devre mülk sahiplerinin bilgilerini çalan daha sonra özelikle yaşlıları hedefine alan çetenin bugüne kadar milyonlarca liralık vurgun yaptığı tahmin ediliyor. Çete Lideri R.T lüks içindeki yaşamını sosyal medyada gözler önüne seriyor.

Görüntülerde R.T’nin özellikle kız arkadaşını Yalova’dan alarak helikopterler Çırağan Saray’ına götürmesi ve burada evlenme teklif ettiği anlar sosyal medyada dikkati çekiyor.

 

Dolandırıcılık çetesi liderinin lüks hayatı... Sosyal medyada ortaya çıktı

 

MAĞDUR SAYISI ARTIYOR

Devre mülkleri yüksek bedellerde yabancılara satılacağını vaat ederek vatandaşları ağına düşüren dolandırıcılar, satış için internette reklam vereceklerini söyleyerek mağdurlara kredi çektirdiği öğrenildi.

Bu ve benzeri yöntemlerle çok sayıda mağdurdan milyonlarca liralık parayı vurgun yapan çete üyelerinin Yalova Emniyeti’ndeki işlemleri sürüyor. Olayla ilgili mağdur sayısının her geçen gün arttığı öğrenildi.

 

Dolandırıcılık çetesi liderinin lüks hayatı... Sosyal medyada ortaya çıktı

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Dolandırıcılık çetesi liderinin lüks hayatı… Sosyal medyada ortaya çıktı
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