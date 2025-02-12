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EYLEM TOK VE TİMUR CİHANTİMUR’UN TÜRKİYE’YE İADESİNE ABD’DEN ONAY

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ABD’DE YAKALANAN EYLEM TOK VE TİMUR CİHANTİMUR’UN TÜRKİYE’YE İADESİNE KARAR VERİLDİ

İstanbul’daki ölümlü trafik kazasının başarısız olması ABD’den Türkiye’ye iade ediliyor

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart 2024 gecesi meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un kullandığı otomobiller, yollara arızalanan ATV araçlarına çarpmış, kazada Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından annesi Eylem Tok’un yurtdışından kaçan Timur Cihantimur ve annesi ABD’de yakalanarak tutuklanmıştı.

ABD’deki mahkeme sürecinin ardından Massachusetts Bölge Mahkemesi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un Türkiye’ye bakışına karar verdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, şüphelilerin ABD’den Türkiye’ye başvurmak için gerekli girişimlerin sürdüğünü belirtti.

İADE SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

Mahkeme belgelerinde, iade kararının Türkiye ile ABD arasında 1979 yılında imzalanan Ceza İşlerinde İade ve Karşılıklı Yardımın bedelinin muhafaza edildiği iddia edildi. Buna göre:

  • ABD hükümeti en geç 7 gün içinde iade sertifikası hazırlayacak.
  • Bu sertifika ABD Dışişleri Bakanlığı’na iletilecek.
  • Nihai karar ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından verilecek.

Eylem Tok’un iade kararına itiraz ettiği ancak mahkeme tarafından kefaletle serbest bırakma talebinin reddedildiği bildirildi. Tok’un suçluyu koruması, delilleri değiştirme ve imha etme suçlamalarıyla yargılanacağı vurgulandı.

Türkiye, ABD’deki resmi sürecin ardından şüphelileri teslim almak için gerekli adımları atacak.

KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/

EYLEM TOK VE TİMUR CİHANTİMUR’UN TÜRKİYE’YE İADESİNE ABD’DEN ONAY
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