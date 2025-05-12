DEM PARTİ’DEN TARİHİ DEĞERLENDİRME

Türkiye’nin terörle mücadele sürecinde tarihi bir dönüm noktası yaşanırken, PKK’nın silahlı mücadeleyi sonlandırma ve örgütsel varlığını feshetme kararı siyasette geniş yankı buldu. Bu gelişme üzerine Demokratik Eşitlik ve Mücadele Partisi (DEM Parti) de bir açıklama yaptı.

Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, kameralar karşısına geçerek süreci değerlendirdi. Doğan, PKK’nın fesih kararını “yeni bir dönemin başlangıcı” olarak yorumladı ve “Barış artık bir ihtimal değil, çok daha ötesidir” ifadesini kullandı. Doğan, açıklamasında hem TBMM’ye hem de topluma çağrıda bulundu.

“YENİ BİR TARİH YAZIMINA TALİBİZ”

Süreci umutla karşıladıklarını belirten Ayşegül Doğan, şu sözlerle konuşmasına başladı:

“Bir dönem kapanıyor, yeni ve umut dolu bir dönemin kapısı aralanıyor. Yeni bir tarih yazımına talibiz. Sorumluluğumuzun farkındayız, buna hazırız.”

Doğan, PKK’nın silah bırakmasıyla birlikte uzun yıllardır Türkiye’nin önünde çözülmeyi bekleyen Kürt meselesinin, artık demokratik siyaset zeminine taşınabileceğini vurguladı.

“BU FIRSATI HEBA ETMEMELİYİZ”

DEM Parti Sözcüsü, sürecin tarihi bir fırsat sunduğuna işaret ederek, bu fırsatın boşa harcanmaması gerektiğini söyledi:

“Bu erteleyebileceğimiz bir şey değil. Omuzlarımızda ağır ve kutsal bir sorumluluk var. Artık görevlerimiz belli. Silahların değil sözlerin konuştuğu bir dönemden söz ediyoruz.”

“TBMM BU SORUMLULUĞU ÜSTLENMELİ”

Barış ve demokratik çözüm sürecinde en önemli adresin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu vurgulayan Doğan, yasama organının bu sürece aktif şekilde dahil olması gerektiğini belirtti:

“Temennimiz TBMM’nin bu sorumluluğu layıkıyla sahiplenmesidir. Barışın kalıcı ve toplumsal mutabakata dayalı olabilmesi için Meclis’in katkısı hayati önemdedir.”

“TÜM YURTTAŞLARA ÇAĞRIMIZDIR”

Ayşegül Doğan, sadece siyasilere değil, tüm vatandaşlara da seslendi. Katılımcı demokrasinin inşası için herkesin sürece destek vermesi gerektiğini söyledi:

“Şimdi barışa seslenme zamanı. Eşitliğe omuz verme, demokrasiye nefes verme zamanı. Barış artık bir düş, bir hayal ya da yalnızca bir ihtimal değil. Çok daha ötesine geçti.”

TÜRKİYE’DE BARIŞ UMUDU GÜÇLENİYOR

DEM Parti’nin bu açıklaması, PKK’nın fesih kararıyla birlikte Türkiye’de barış umudunun yeniden filizlendiği bir dönemde yapıldı. Partinin bu sürece verdiği destek ve TBMM’yi adres gösteren demokratik çağrısı, siyasi çözüm arayışlarını güçlendirecek yeni bir zemin oluşturdu.