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Evlilik öncesi Oğuzhan Koç bıçak altına mı yattı? “Yakışıklı bir damat olmak için…”

Evlilik öncesi Oğuzhan Koç bıçak altına mı yattı? “Yakışıklı bir damat olmak için…”
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01 Mart 2022 - 17:17

Evlilik öncesi Oğuzhan Koç bıçak altına mı yattı? “Yakışıklı bir damat olmak için…”

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay’dan, Demet Özdemir ile evlilik hazırlığı yapan Oğuzhan Koç’la ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. İddiaya göre; Oğuzhan Koç, düğün öncesi yakışıklı bir damat olmak için bıçak altına yattı.

Evlilik öncesi Oğuzhan Koç bıçak altına mı yattı? "Yakışıklı bir damat olmak için..." - Sayfa 1

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç yaşadıkları ilişkiyle magazin basınının gündeminden düşmüyor.

Evlilik öncesi Oğuzhan Koç bıçak altına mı yattı? "Yakışıklı bir damat olmak için..." - Sayfa 2

Çiftin geçtiğimiz yılın ilk aylarında başlayan aşkı 2021 yılının en çok konuşulan konularından birisiydi.

Evlilik öncesi Oğuzhan Koç bıçak altına mı yattı? "Yakışıklı bir damat olmak için..." - Sayfa 3

2022 yılının ilk günlerinde ayrılık haberleriyle gündeme yerleşen çift, hayranlarını çok üzen ayrılık haberlerinin üzerinden fazla zaman geçmeden bu defa 14 Şubat’ta Oğuzhan Koç’un Demet Özdemir’e yaptığı sürpriz evlilik teklifiyle gündeme geldi.

Evlilik öncesi Oğuzhan Koç bıçak altına mı yattı? "Yakışıklı bir damat olmak için..." - Sayfa 4

Demet Özdemir’in sevgilisine evet yanıtını vermesi ve evlilik teklifinin yapıldığı organizasyondan detaylar günlerce konuşulmuştu.

Evlilik öncesi Oğuzhan Koç bıçak altına mı yattı? "Yakışıklı bir damat olmak için..." - Sayfa 5

Magazin basınının en gözde çifti konumundaki Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ikilisi hakkında bir yazı kaleme alan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Oğuzhan Koç’la ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

 

Evlilik öncesi Oğuzhan Koç bıçak altına mı yattı? "Yakışıklı bir damat olmak için..." - Sayfa 6

Onur Akay, “Önümüzdeki aylarda Demet Özdemir’le dünya evine girmeye hazırlanan Oğuzhan Koç, hazırlıklara başladı ve düğün öncesinde göbek ve kalça yağlarını aldırdı.

Evlilik öncesi Oğuzhan Koç bıçak altına mı yattı? "Yakışıklı bir damat olmak için..." - Sayfa 7

Operasyon sonrası Liposuction yaptırdığı bölgelerde ödem ve morluklar oluştuğu için sıkıntılar yaşadığını da öğrendim. Koç, şimdilerde evde dinleniyormuş.”

Evlilik öncesi Oğuzhan Koç bıçak altına mı yattı? "Yakışıklı bir damat olmak için..." - Sayfa 8

“Ayrıca baş dönmesi ve ağrı gibi problemler yaşadığını da öğrendiğim Oğuzhan, düzenli olarak masaj yaptırıyor ve korse de takıyormuş.

 

Evlilik öncesi Oğuzhan Koç bıçak altına mı yattı? "Yakışıklı bir damat olmak için..." - Sayfa 9

 Yakışıklı bir damat olmak için bıçak altına yatan ve ağrılar çeken Oğuzhan Koç’a acil şifalar dilerim.”

 

Evlilik öncesi Oğuzhan Koç bıçak altına mı yattı? "Yakışıklı bir damat olmak için..." - Sayfa 10

Öte yandan Oğuzhan Koç, artık Demet Özdemir’in stil danışmanı Rutkay Öziş’le çalışmaya başladı.

 

Evlilik öncesi Oğuzhan Koç bıçak altına mı yattı? "Yakışıklı bir damat olmak için..." - Sayfa 11
Evlilik öncesi Oğuzhan Koç bıçak altına mı yattı? "Yakışıklı bir damat olmak için..." - Sayfa 12
Evlilik öncesi Oğuzhan Koç bıçak altına mı yattı? "Yakışıklı bir damat olmak için..." - Sayfa 13
Evlilik öncesi Oğuzhan Koç bıçak altına mı yattı? "Yakışıklı bir damat olmak için..." - Sayfa 14
Evlilik öncesi Oğuzhan Koç bıçak altına mı yattı? "Yakışıklı bir damat olmak için..." - Sayfa 15
Evlilik öncesi Oğuzhan Koç bıçak altına mı yattı? "Yakışıklı bir damat olmak için..." - Sayfa 16
Evlilik öncesi Oğuzhan Koç bıçak altına mı yattı? "Yakışıklı bir damat olmak için..." - Sayfa 17
Evlilik öncesi Oğuzhan Koç bıçak altına mı yattı? "Yakışıklı bir damat olmak için..." - Sayfa 18

Evlilik öncesi Oğuzhan Koç bıçak altına mı yattı? "Yakışıklı bir damat olmak için..." - Sayfa 20

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