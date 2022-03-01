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Bahar Candan’ın frikiği sosyal medyada olay yarattı! ‘Cinsel organını da gördük…’

Bahar Candan’ın frikiği sosyal medyada olay yarattı! ‘Cinsel organını da gördük…’
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01 Mart 2022 - 17:10

Bahar Candan’ın frikiği sosyal medyada olay yarattı! ‘Cinsel organını da gördük…’

Geçtiğimiz günlerde İzzet Yıldızhan’a inat paylaştığı bikinili pozlarıyla dikkat çeken Bahar Candan, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Süper minisiyle poz veren Bahar Candan, sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri Bahar Candan’ın cinsel organının göründüğünü iddia ederken, kimi ise görünen yerin ten rengi külot olduğunu savundu.

Bahar Candan’ın frikiği sosyal medyada olay yarattı! ‘Cinsel organını da gördük…’ - Sayfa 1

Fenomen Bahar Candan, mini elbiseli pozuyla sosyal medyayı salladı.

Bahar Candan’ın frikiği sosyal medyada olay yarattı! ‘Cinsel organını da gördük…’ - Sayfa 2

Frikik vermekten korkmayan Bahar Candan’ın cinsel organını bilerek açtığı öne sürüldü.

Bahar Candan’ın frikiği sosyal medyada olay yarattı! ‘Cinsel organını da gördük…’ - Sayfa 3

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Candan’ın ten rengi iç çamaşırı giydiğini iddia etti.

Bahar Candan’ın frikiği sosyal medyada olay yarattı! ‘Cinsel organını da gördük…’ - Sayfa 4

Bahar Candan’ın paylaşımına, ”Cinsel organını da gördük”, ”Hiç giyinmeseydin” ve ”Allah sana akıl fikir versin” gibi yorumlar yapıldı.

Bahar Candan’ın frikiği sosyal medyada olay yarattı! ‘Cinsel organını da gördük…’ - Sayfa 5

İşte Bahar Candan’ın tartışma yaratan pozu…

Bahar Candan’ın frikiği sosyal medyada olay yarattı! ‘Cinsel organını da gördük…’ - Sayfa 6
Bahar Candan’ın frikiği sosyal medyada olay yarattı! ‘Cinsel organını da gördük…’ - Sayfa 7

Bahar Candan, geçtiğimiz günlerde paylaştığı bikinili pozlarına ”Utanıyorum ama hak etti” notunu düşmüştü.

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Bahar Candan’ın frikiği sosyal medyada olay yarattı! ‘Cinsel organını da gördük…’ - Sayfa 8

Sosyal medya kullanıcıları, Bahar Candan’ın ”Sahneye külotla çıkmayın” sözleriyle gündem yaratan İzzet Yıldızhan’a göndermede bulunduğunu iddia etmişti.

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Bahar Candan’ın frikiği sosyal medyada olay yarattı! ‘Cinsel organını da gördük…’ - Sayfa 9

Cesur paylaşımlarıyla magazin gündemini meşgul eden Bahar Candan, ”Benden daha çok erkek hayranı olan başka bir kız da tanımıyorum. Ben çok ünlüyüm” sözleriyle dikkat çekmişti.

Bahar Candan’ın frikiği sosyal medyada olay yarattı! ‘Cinsel organını da gördük…’ - Sayfa 10

Ablası Nihal Candan ile katıldığı Bu Tarz Benim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan, Hukuk Fakültesi’nde eğitim görüyor.

Bahar Candan’ın frikiği sosyal medyada olay yarattı! ‘Cinsel organını da gördük…’ - Sayfa 11

Doçent bir babanın kızı olan Bahar Candan, ”Beynimin 4’te birini kullanıyorum, bana yetiyor” sözleriyle dalga konusu olmuştu.

Bahar Candan’ın frikiği sosyal medyada olay yarattı! ‘Cinsel organını da gördük…’ - Sayfa 12

Instagram’da 500 binden fazla takipçisi bulunan Bahar Candan, cüretkar pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bahar Candan’ın frikiği sosyal medyada olay yarattı! ‘Cinsel organını da gördük…’ - Sayfa 13
Bahar Candan’ın frikiği sosyal medyada olay yarattı! ‘Cinsel organını da gördük…’ - Sayfa 14
Bahar Candan’ın frikiği sosyal medyada olay yarattı! ‘Cinsel organını da gördük…’ - Sayfa 15

Bahar Candan’ın frikiği sosyal medyada olay yarattı! ‘Cinsel organını da gördük…’ - Sayfa 16

Bahar Candan’ın frikiği sosyal medyada olay yarattı! ‘Cinsel organını da gördük…’ - Sayfa 18

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