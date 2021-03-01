Davutoğlu’nu Kim Tehdit Etti

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FOX TV’de İsmail Küçükkaya’ya konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 17-25 Aralık soruşturmalarında Zafer Çağlayan’ın kendisini üstü kapalı bir şekilde tehdit ettiğini ifade etti.

AKP hükümetinin 17-25 Aralık soruşturmalarında adı gündeme gelen eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın “İtiraf” olarak yorumlanan sözleri tartışılmaya devam ediyor.

“Dosyamda ne varsa, hem tapeler hem teknik takip doğrudur hem de benim telefon konuşmalarım A’dan Z’ye kadar doğrudur” diyen Bayraktar’ın ifadeleri sonrasında dönemin Başbakanı şimdi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davuoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın konuğu olan Davutoğlu, 17-25 Aralık operasyonunda cezai kovuşturma yapılabilmesi için hakkında fezleke hazırlananlardan dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın kendisini üstü kapalı tehdit ettiğini söyledi. Davutoğlu Çağlayan’ın, “Bu konular konuşulursa çok farklı isimler de devreye girer gibi üstü örtülü tehdit ettiler” dediğini anlattı.

Davutoğlu şöyle konuştu:

“Bakanlarımız çıksın madem masum olduklarını düşünüyorlar. Desinler ki yüce divana gitmeye hazırız. Her şeyi sorabilirsiniz. Gerektiğinde yolsuzluklara karşı ve FETÖ operasyonlarına karşı net tavrımız var. Ertesi gün 4 bakanı çağırdım. Ben sizi suçlamam ama ben hukukçu değilim dedim. Doğru olan komisyona gitmeden sizin yüce divana gitmeniz.

Orada da söyledim. Erdoğan Bayraktar’ın dosyası ve suçlaması farklı. Bir bakan arkadaş söz aldı, hepsi kendilerini savundular. Bu konular konuşulursa çok farklı isimler de devreye girer gibi üstü örtülü tehdit ettiler.

Ortaya ne saçılırsa saçılsın bu konuda taviz vermem dedim. Küçükkaya’nın bunu söyleyen bakan hangisiydi sorusuna yanıt veren Davutoğlu, ‘Zafer Çağlayan beydi’ yanıtını verdi. 17 Aralık günü bu arkadaşların hepsini aradım. Deliller gayrı meşru yollarla toplandığı için hukuken yok sayabilecekti.

Eğer bir rüşvet aldıysanız yanıma yaklaşamazsınız dedim. Erdoğan Bayraktar benim durumum farklı dedi. Kişiye özel imar düzenlemesi nedeniyle görevi kötüye kullanma. O da bunları Erdoğan’dan talimatla yaptığını açıklamıştı.

20 Aralık günü ön görüşmeyi yaptım. 21 Aralık Pazar günü 4’ünü çağırdım. Geceye kadar görüştük. Siz kendi iradenizle AYM’ye giderseniz doğru olur dedik.

Giderseniz ve aklanırsanız bu konu kapanır dedim. Ama gitmezseniz torunlarınıza kadar bu mesele gider dedim.”