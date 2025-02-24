EVLENEN ÇİFTLERİN SAYISI 2024 YILINDA 568 BİN 395 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. Geçen yıl 568 bin 395 çift evlenirken, boşanan çiftlerin sayısı ise 187 bin 343 oldu.

EVLENME ORANI YÜKSELDİ

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, 2023 yılında 567 bin 11 çift evlenmişken, 2024 yılında evlenen çiftlerin sayısı 568 bin 395’e yükseldi. Bin nüfus başına düşen evlenme oranı, 2024 yılında binde 6,65 olarak kaydedildi.

BOŞANAN ÇİFTLERİN SAYISI ARTTI

2024 yılında boşanan çiftlerin sayısında da artış yaşandı. 2023’te 173 bin 342 olan boşanma sayısı, 2024’te 187 bin 343’e yükseldi. Bin nüfus başına düşen boşanma oranı ise 2024 yılında binde 2,19 olarak gerçekleşti.

ORTALAMA İLK EVLENME YAŞI YÜKSELDİ

2024 yılı itibarıyla erkeklerde ortalama ilk evlenme yaşı 28,3, kadınlarda ise 25,8 olarak belirlendi. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,5 yaş oldu.

ADAYAMAN’DA KABA EVLENME HIZI EN YÜKSEK

2024 yılında kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il, binde 7,76 ile Adıyaman oldu. Bunu sırasıyla Gaziantep ve Kilis izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,01 ile Tunceli oldu.

YABANCI DAMAT VE GELİN SAYISI ARTTI

Yabancı damatlar ve gelinler arasında Suriyeliler ilk sırada yer aldı. 2024 yılında yabancı damat sayısı 5 bin 923, yabancı gelin sayısı ise 29 bin 115 oldu. Yabancı damatlar arasında Suriyeli damatlar yüzde 20,6 ile birinci sırada yer aldı. Yabancı gelinler arasında ise Suriyeli ve Özbek gelinler birinci sırayı paylaştı.

ANTALYA’DA KABA BOŞANMA HIZI EN YÜKSEK

2024 yılında kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il binde 3,29 ile Antalya oldu. İzmir ve Karaman ise sırasıyla binde 3,09 ve binde 3,04 ile ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,45 ile Hakkari oldu.

İLK BEŞ YILDA BOŞANMALARIN YÜZDE 33,7’Sİ GERÇEKLEŞTİ

Boşanmaların büyük bir kısmı, evliliğin ilk 5 yılı içinde gerçekleşti. 2024 yılında boşanmış çiftlerin yüzde 33,7’sinin evliliği ilk 5 yıl içinde son buldu.

BOŞANMALARIN YÜZDE 74,4’ÜNDE ÇOCUKLARIN VELAYETİ ANNEYE VERİLDİ

Boşanma davaları sonucunda, 2024 yılında boşanmış çiftlerin 186 bin 536 çocuğu etkilenmişken, çocukların velayetinin yüzde 74,4’ü anneye, yüzde 25,6’sı ise babaya verildi.

KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/