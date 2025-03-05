METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son hava tahminlerine göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-8 derece üzerine çıkacak. Ülke genelinde hafta sonuna kadar bahar havası etkili olacak.

İSTANBUL VE MARMARA’DA SICAKLIKLAR ARTIYOR

Marmara Bölgesi’nde sıcaklıklar kademeli olarak yükseliyor. Özellikle İstanbul’da hava sıcaklığı 15°C’ye kadar çıkacak. Kocaeli ve çevresinde de sıcaklıkların artarak bahar havasının hissedilmesi bekleniyor.

✔ İstanbul: 15°C

✔ Kocaeli: 16°C

✔ Bursa: 17°C

EGE VE AKDENİZ’DE BAHAR HİSSEDİLECEK

Ege Bölgesi’nde hava az bulutlu ve açık olacak. İzmir’de sıcaklık 18°C, Denizli’de ise 17°C seviyelerinde seyredecek.

hava az bulutlu ve açık olacak. seyredecek. Akdeniz Bölgesi’nde ise sıcaklıklar daha da yüksek olacak. Antalya’da sıcaklık 25°C’ye kadar çıkacak.

İÇ ANADOLU VE DOĞU BÖLGELERDE HAVA DURUMU

İç Anadolu Bölgesi’nde bahar havası kendini hissettirecek. Ankara’da sıcaklıklar 15°C’ye ulaşacak .

bahar havası kendini hissettirecek. . Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi devam ediyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Meteoroloji, bazı bölgelerde hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiğini duyurdu:

⚠ Toz Taşınımı: Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz’de hava kalitesini düşürebilecek toz taşınımı bekleniyor.

⚠ Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ riski devam ediyor.

⚠ Buzlanma ve Don: İç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve sis oluşabilir.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji’nin tahminlerine göre, hafta sonuna kadar sıcaklıkların artarak bahar havasının devam etmesi bekleniyor. Ancak, hafta başında yeni bir yağışlı hava dalgasının etkili olabileceği belirtiliyor.

Bahar havasının tadını çıkarmak isteyenler için önümüzdeki günler oldukça keyifli geçecek!

kaynak: https://www.ensonhaber.com