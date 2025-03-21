ARDA GÜLER’E INTER ÇAĞRISI

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, genç yıldız Arda Güler ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Inter forması giyen deneyimli futbolcu, son dönemde çıkan Inter transfer iddialarına değinerek, Arda Güler’i takımında görmek istediğini söyledi.

“ARDA ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCU, GELMESİNİ ÇOK İSTERİM”

Türkiye’nin Macaristan karşısında elde ettiği 3-0’lık galibiyetin ardından konuşan Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler hakkındaki düşüncelerini şöyle ifade etti:

“Arda çok önemli bir oyuncu, hem de çok sevdiğim bir kardeşim. Tabii ki isterim, bize gelsin oynasın. Kaliteli oyuncuları herkes ister. Ama onun durumu orada nasıl bilmiyorum. O yüzden fazla karışmak istemiyorum çünkü sonuçta kendisi bilir. Önerim daha fazla oynaması, hak ediyor. İnşallah gelir ama henüz doğru mu yanlış mı onu bilmiyorum.”

Çalhanoğlu’nun bu sözleri, Arda Güler’in geleceği hakkında yeni spekülasyonları da beraberinde getirdi.

MİLLİ TAKIM’DAN NET GALİBİYET

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan’ı 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Çalhanoğlu, takımın disiplinli oyunundan ve galibiyet arzusundan memnun olduğunu dile getirdi.

ARDA GÜLER, AVRUPA DEVLERİNİN GÜNDEMİNDE

Real Madrid forması giyen Arda Güler, son dönemde forma süresi ve potansiyeliyle Avrupa devlerinin ilgisini çekiyor. Özellikle Inter, Milan ve RB Leipzig gibi kulüplerin genç yıldızı radarına aldığı konuşuluyor. Hakan Çalhanoğlu’nun Inter’e davet mesajı ise bu transfer söylentilerini daha da alevlendirdi.

Kaynak: https://www.medyaradar.net