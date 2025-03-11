METEOROLOJİ UYARDI: ÇOK ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR! (11 MART 2025)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Mart 2025 Salı günü için saat vererek uyarıda bulundu. Özellikle Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale’nin kuzey ilçelerinde gece saatlerinden itibaren çok şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlara sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

BAHAR HAVASI BAŞLIYOR, YAĞIŞLAR SÜRPRİZ YAPACAK

Türkiye genelinde bahar havası etkili olmaya başlarken, hafta sonu itibarıyla Afrika üzerinden gelecek ikinci sıcak hava dalgası ile sıcaklıkların daha da artması bekleniyor. Ancak gece saatlerinden sonra Trakya’da beklenen sağanak yağışlar, bölgesel hava dengesini kısa süreliğine değiştirecek.

METEOROLOJİ: “GECE SAATLERİNDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR”

Meteoroloji’den yapılan son açıklamaya göre:

“Gece saatlerinden sonra Edirne ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale’nin kuzey ilçelerinde sağanak yağış beklenmektedir. Yurdun batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecektir. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, yurt genelinde pus ve yer yer sis görülecektir.”

HAVA SICAKLIKLARI YÜKSELİYOR

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam edeceğini belirtti. Güney yönlü hafif ve zaman zaman orta kuvvette rüzgarlar etkili olacak.

DOĞU’DA ÇIĞ TEHLİKESİ!

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi devam ediyor. Özellikle kar erimesi, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı uyarılar yapıldı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU (11 MART 2025)

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu. Gece saatlerinden sonra Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale kuzeyi sağanak yağışlı.

Edirne: 23°C – Gece sağanak yağışlı

23°C – Gece sağanak yağışlı İstanbul: 17°C – Parçalı bulutlu, sabah pus ve sis

17°C – Parçalı bulutlu, sabah pus ve sis Kırklareli: 20°C – Parçalı ve az bulutlu

20°C – Parçalı ve az bulutlu Kocaeli: 23°C – Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece pus, yer yer sis.

Afyonkarahisar: 21°C

21°C Denizli: 24°C

24°C İzmir: 21°C

21°C Muğla: 18°C

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece iç kesimlerde pus ve yer yer sis.

Adana: 24°C

24°C Antalya: 20°C

20°C Hatay: 21°C

21°C Mersin: 20°C

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece pus ve yer yer sis.

Ankara: 22°C

22°C Eskişehir: 24°C

24°C Konya: 22°C

22°C Nevşehir: 20°C

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece pus ve yer yer sis.

Bolu: 22°C

22°C Düzce: 25°C

25°C Sinop: 15°C

15°C Zonguldak: 16°C

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece pus ve yer yer sis. Çığ tehlikesi mevcut.

Amasya: 24°C

24°C Artvin: 20°C

20°C Samsun: 18°C

18°C Trabzon: 13°C

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece buzlanma, don, pus ve sis. Çığ tehlikesi var.

Erzurum: 9°C

9°C Kars: 12°C

12°C Malatya: 20°C

20°C Van: 8°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece pus ve yer yer sis.

Diyarbakır: 23°C

23°C Gaziantep: 22°C

22°C Siirt: 21°C

21°C Şanlıurfa: 24°C

METEOROLOJİ’DEN ÖZEL UYARI!

🔴 Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale kuzey ilçelerinde gece sağanak yağışa karşı hazırlıklı olun!

🟡 Doğu bölgelerde çığ tehlikesi nedeniyle dikkatli ve tedbirli olun!

🟡 Sabah ve gece saatlerinde yoğun pus ve sis, sürücüler için risk oluşturabilir!

SONUÇ: HEM ISINACAK, HEM YAĞACAK!

Türkiye genelinde bahar havası etkili olurken, Trakya ve çevresinde sağanak yağış geçişleri yaşanacak. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde çığ tehlikesi devam ederken, pus ve sis nedeniyle trafikte dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: www.yenicaggazetesi.com.tr