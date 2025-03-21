İNGİLTERE’DE TRAFO YANGINI KRİZİ

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan dünyanın en yoğun havalimanlarından biri olan Heathrow Havalimanı, şehir batısındaki bir elektrik trafo merkezinde çıkan büyük çaplı yangın nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Yangın, 16 binden fazla evi elektriksiz bırakırken, çok sayıda uçuş da iptal edildi.

HEATHROW, GECE YARISINA KADAR UÇUŞLARA KAPALI

Havalimanı yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamada, trafo yangınının neden olduğu “önemli elektrik kesintisi” nedeniyle Heathrow Havalimanı’nın 21 Mart saat 23.59’a kadar tamamen kapalı kalacağı belirtildi. Açıklamada yolculara, havalimanına seyahat etmemeleri yönünde uyarı yapıldı.

“Yolcularımızın ve meslektaşlarımızın güvenliğini sağlamak adına operasyonlarımız geçici olarak durdurulmuştur.”

1.351 UÇUŞ ETKİLENDİ, 120 UÇAK HAVADA BEKLEDİ

FlightRadar24 verilerine göre, elektrik kesintisinden toplam 1.351 uçuş etkilendi. Uçuşların durdurulduğu anda, havalimanına yönlendirilmiş 120 uçağın havada olduğu bildirildi. Uçuş iptalleri ve gecikmeler nedeniyle binlerce yolcunun mağdur olduğu öğrenildi.

İskoç ve Güney Elektrik Ağları (SSEN) tarafından yapılan açıklamaya göre, yangının çıktığı bölgede 16.000’den fazla hane ve işletme elektriksiz kaldı. Enerji kesintisi, yalnızca havalimanını değil, Londra’nın batısındaki geniş bir bölgeyi etkiledi.

İTFAİYE: “ÇOK SAYIDA YER ETKİLENDİ, ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR”

Londra İtfaiyesi Şef Yardımcısı Pat Goulbourne, olayın ciddiyetine dikkat çekerek,

“Yangın, çok sayıda evi ve işletmeyi etkileyen büyük bir kesintiye neden oldu. Ekiplerimiz, yangını kontrol altına almak için zorlu şartlarda yoğun bir şekilde çalışıyor,”

ifadelerini kullandı.

HAVAYOLU FİRMALARINDAN SEYAHAT UYARILARI

Başta British Airways olmak üzere birçok hava yolu şirketi, yolcularını uçuş durumu hakkında bilgilendirmek için SMS ve e-posta yoluyla iletişim kurarken, bazı uçuşların başka havalimanlarına yönlendirilmesi planlanıyor.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr