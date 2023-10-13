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Ev hanımlarına emeklilikte ayrıntılar belli oldu! Prim desteği de verilecek…

Ev hanımlarına emeklilikte ayrıntılar belli oldu! Prim desteği de verilecek…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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13 Ekim 2023 - 14:55
Emeklilere 5 bin liralık ikramiyenin ardından ev hanımlarına emeklilik uygulaması geliyor. Ev hanımlarına emeklilik imkanı sağlanacak ve sigorta priminin üçte birini devlet ödeyecek.

Ev hanımlarına emeklilikte ayrıntılar belli oldu! Prim desteği de verilecek… - Sayfa 1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekliye 5 bin liralık ikramiyeye ilişkin yasal düzenlemeyi tamamladı. AK Parti Grubunca Meclis’e sunulacak düzenleme kapsamında 12.5 milyon emekliye 61 milyar liralık ödeme gerçekleştirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla üzerindeki çalıştıkları milyonları ilgilendiren dosyalara ilişkin bilgi verdi.

Sabah’ın haberine göre, sosyal güvenlik ve çalışma hayatında yeni adımlar şöyle…

Ev hanımlarına emeklilikte ayrıntılar belli oldu! Prim desteği de verilecek… - Sayfa 2

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ev hanımlarına emeklilik çalışmasını başlattı, isteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3’te bir prim desteği verilecek. Buna göre, en düşük tutardan isteğe bağlı sigorta yaptıran ev kadınlarının 4292 liralık priminin 1430 lirasını devlet karşılayacak.

Ev hanımlarına emeklilikte ayrıntılar belli oldu! Prim desteği de verilecek… - Sayfa 3

Emeklilik yaşı özellikle kadınlarda çocuk sayısı, engelli çocuğun bulunması gibi faktörler dikkate alınarak esnetilecek. Ev kadınları isteğe bağlı sigorta yaptırarak emeklilik hakkı kazanabildiği gibi kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek.

Ev hanımlarına emeklilikte ayrıntılar belli oldu! Prim desteği de verilecek… - Sayfa 4

5 YIL ERKEN EMEKLİLİK

Bağ-Kur prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200’e düşürülerek SSK’larla eşitlenecek. Esnaf, tüccarın yararlanacağı düzenlemeyle 5 yıl erken emeklilik mümkün olacak.

Ev hanımlarına emeklilikte ayrıntılar belli oldu! Prim desteği de verilecek… - Sayfa 5

Böylece daha az prim ödeme ve daha yüksek emekli aylığı alma avantajı elde ediliyor Prim reformuyla birlikte bu kapsamda emekli olacakların geliri de en az yüzde 20 artacak. Yasal düzenlemeyle Bağ-Kur (4B) kapsamına giren işverenlere yönelik istihdam sayısına göre kriterler belirlenecek.

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Ev hanımlarına emeklilikte ayrıntılar belli oldu! Prim desteği de verilecek… - Sayfa 6

Bakanlık küçük esnafı, tüccarı daha az primle emekli edecek model üzerinde çalışıyor. Yapılacak düzenlemeyle iki sigorta kolu arasındaki bin 800 günlük süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenmiş olacak. Edinilen bilgiye göre prim indirimi 10 ve daha az istihdamı bulunan işyerleri için geçerli olacak.

Ev hanımlarına emeklilikte ayrıntılar belli oldu! Prim desteği de verilecek… - Sayfa 7

MECLİS’E SUNULACAK

Emekliye 5 bin liralık ikramiye tek seferlik ve çalışmayan emekliler için geçerli olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu emekliye ikramiyeye ilişkin yasal düzenlemeyi tamamladı ve AK Parti Grup düzenlemeyi Meclis’e sunacak.

Ev hanımlarına emeklilikte ayrıntılar belli oldu! Prim desteği de verilecek… - Sayfa 8

Kasım ayının ilk yarısında ödeme yapılacak. Dul ve yetimlerin hisseleri oranında hesaplanacak. Vefat eden eşinden yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alan 2 bin 500 lira alacak. İki dosyadan aylık alanlar yüksek olandan ikramiye alacak.

Ev hanımlarına emeklilikte ayrıntılar belli oldu! Prim desteği de verilecek… - Sayfa 9

Şirket kaydı, şirket ortağı olan Bağ-Kur’dan emekli aylığı alıp da çalışmaya devam edenler ikramiyeden yararlanmayacak.

Ev hanımlarına emeklilikte ayrıntılar belli oldu! Prim desteği de verilecek… - Sayfa 10

Banka, sigorta gibi özel sandıklardan emekli aylığı alanlara da ödeme yapılmayacak.

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