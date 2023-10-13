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Milyonları ilgilendiriyor! Asgari ücret ve emekli zammı için rakam tahmini geldi…

Milyonları ilgilendiriyor! Asgari ücret ve emekli zammı için rakam tahmini geldi…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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13 Ekim 2023 - 14:45
Milyonlarca çalışan 2024 yılında asgari ücretin ne kadar olacağını şimdiden merak ediyor. Asgari ücretle ve emekli zammı ile ilgili dikkat çeken tahmin ise bir uzmandan geldi. İşte detaylar…

Milyonları ilgilendiriyor! Asgari ücret ve emekli zammı için rakam tahmini geldi… - Sayfa 1

Milyonlarca çalışan asgari ücretteki artışının ne kadar olacağını merak ediyor.

Milyonları ilgilendiriyor! Asgari ücret ve emekli zammı için rakam tahmini geldi… - Sayfa 2

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan memur ve memur emeklilerine yüzde 50 civarında bir zam yapılacağını söylemişti.

Milyonları ilgilendiriyor! Asgari ücret ve emekli zammı için rakam tahmini geldi… - Sayfa 3

Milliyet’e açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş şu ifadeleri kullandı:

Milyonları ilgilendiriyor! Asgari ücret ve emekli zammı için rakam tahmini geldi… - Sayfa 4

“Her ne kadar sayın Bakan Işıkhan’ın yüzde 38 civarında SSK ve Bağ-kur emeklilerine zam yapılacağını tahmin etse de bu oran verilecek enflasyon farkıdır.”

Milyonları ilgilendiriyor! Asgari ücret ve emekli zammı için rakam tahmini geldi… - Sayfa 5

“Bunun üzerine Cumhurbaşkanımızın mutlaka refah payı artışı yapacağını, SSK ve Bağ-kur emeklilerine yapılacak zammın, asgari ücretliye yapılacak zammın yüzde 50 civarında olacağı düşüncesindeyiz.”

Milyonları ilgilendiriyor! Asgari ücret ve emekli zammı için rakam tahmini geldi… - Sayfa 6

“Yüzde 38 oranı enflasyon farkı ile ilgili bir oran. Enflasyon farkının da bunun üzerinde gerçekleşeceği yaklaşık yüzde 41-42 civarında gerçekleşeceği ve bunun üzerine de yüzde 7-8 puanlık refah payı artışı verileceği, SSK ve Bağ-kur emeklilerine yüzde 50 oranında artış yapılacağını öngörebiliriz.”

Milyonları ilgilendiriyor! Asgari ücret ve emekli zammı için rakam tahmini geldi… - Sayfa 7

“Burada yüzde 50 artışa göre en düşük SSK, Bağ-kur emeklisinin maaşının 7 bin 500 TL’den 11 bin 250 TL’ye çıkmasını öngörüyoruz.”

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Milyonları ilgilendiriyor! Asgari ücret ve emekli zammı için rakam tahmini geldi… - Sayfa 8

“En düşük memur emeklisi maaşının ise yüzde 50 oranında artışla 9 bin 876 TL’den 14 bin 814 TL’ye yükselmesini bekliyoruz.”

Milyonları ilgilendiriyor! Asgari ücret ve emekli zammı için rakam tahmini geldi… - Sayfa 9

ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

“Bizim asgari ücretteki beklentimiz geçerliliğini koruyor.”

Milyonları ilgilendiriyor! Asgari ücret ve emekli zammı için rakam tahmini geldi… - Sayfa 10

“Enflasyonun üzerinde bir artış yapılacağı kanaatindeyiz.”

Milyonları ilgilendiriyor! Asgari ücret ve emekli zammı için rakam tahmini geldi… - Sayfa 11

“Daha önce de belirttiğim gibi refah payı beklentisi ile birlikte yüzde 50 civarında bir artış olacaktır.”

Milyonları ilgilendiriyor! Asgari ücret ve emekli zammı için rakam tahmini geldi… - Sayfa 12

“17 bin 104 TL civarında bir asgari ücretin belirleneceği kanaatindeyiz.”

Milyonları ilgilendiriyor! Asgari ücret ve emekli zammı için rakam tahmini geldi… - Sayfa 13
Milyonları ilgilendiriyor! Asgari ücret ve emekli zammı için rakam tahmini geldi… - Sayfa 14
Milyonları ilgilendiriyor! Asgari ücret ve emekli zammı için rakam tahmini geldi… - Sayfa 15
Milyonları ilgilendiriyor! Asgari ücret ve emekli zammı için rakam tahmini geldi… - Sayfa 16
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