Milyonları ilgilendiriyor! Asgari ücret ve emekli zammı için rakam tahmini geldi…

“Yüzde 38 oranı enflasyon farkı ile ilgili bir oran. Enflasyon farkının da bunun üzerinde gerçekleşeceği yaklaşık yüzde 41-42 civarında gerçekleşeceği ve bunun üzerine de yüzde 7-8 puanlık refah payı artışı verileceği, SSK ve Bağ-kur emeklilerine yüzde 50 oranında artış yapılacağını öngörebiliriz.”