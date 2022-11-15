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Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi yükseldi

Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi yükseldi
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15 Kasım 2022 - 14:47

Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi eylülde bir önceki aya göre yüzde 0.9 artarak tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Eylül 2021’e göre de yüzde 4.9 artış kaydetti. AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artışın yüzde 11.9 ile İrlanda’da, yüzde 7.1 ile Belçika’da ve yüzde 1.6 ile Macaristan ve Hollanda’da olması dikkat çekti. En fazla düşüş ise yüzde 8.2 ile Litvanya’da, yüzde 4.5 ile Yunanistan’da ve yüzde 3.6 ile Estonya’da tespit edildi. Sanayi Üretimi yıllık bazda ise en fazla yüzde 31 ile İrlanda’da, yüzde 19 ile Danimarka’da ve yüzde 14.2 ile Malta’da artarken, Estonya’da yüzde 7.5, Letonya’da yüzde 3.7 ve Slovakya’da yüzde 1.9 geriledi.

KEMER SIKMA PLANINA ERTELEME

Avrupa’dan dikkat çeken bir başka gelişme ise İngiltere cephesinden geldi. Bloomberg’ün haberine göre, İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt’ın bütçe açığını kapatmak için uygulamaya almayı planladığı kemer sıkma politikalarını ekonomik aktiviteyi korumak için ertelemeyi planladığı belirtildi. Ertelemede İşçi Partisi’nin 20 puan gerisinde bulunan partisinin seçime ilişkin endişelerinin de etkili olduğu ifade edilidi. İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt’ın, resesyona ilerleyen ülkede Muhafazakar Parti’ye yönelik desteği artırmak ve ekonomiyi korumak amacıyla 55 milyar sterlinlik (65 milyar Dolar) kemer sıkma paketinin büyük bir bölümünü bir sonraki seçime kadar ertelemesi bekleniyor. Hunt’ın 17 Kasım’da yapacağı ‘Sonbahar Açıklaması’nda yüzde 40’ı vergi artışlarından ve yüzde 60’ı harcama kesintilerinden gelecek önlemleri açıklaması bekleniyordu. Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre tasarruf planının büyük kısmı büyümeyi korumak amacıyla beş yıllık planın son yıllarında gerçekleştirilecek.

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