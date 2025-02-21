ALEYNA TİLKİ KAHVEHANEYE GİTTİ, ORTALIK KARIŞTI! AMCALARLA VERDİĞİ POZ GÜNDEM OLDU

ALEYNA TİLKİ KAHVEHANEYE GİTTİ, SOSYAL MEDYA SALLANDI! AMCALARLA VERDİĞİ POZ OLAY OLDU

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki , sosyal medya paylaşımlarıyla birlikten söz kesmeye devam ediyor. Tarzı, performans sahneleri ve dışı paylaşımlarıyla dikkat çeken genç farklı sıra, bu kez bir kahvehaneye giderek burada yaşanan pozlarla gündem oldu.

“BU DUVARLAR KONUŞMUYOR” PAYDAŞIMI OLAY OLDU

Tilki, pembe kürklü şapkasıyla kahvehaneye girip poz verdiği kareleri sosyal medya hesabında paylaştı. Kahvehane ortamında çekilen fotoğraflara “Bu duvarlar konuşmuyor” notunu ekleyen Aleyna Tilki, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Tilki’nin kahvehanede amcaların arasında verdiği pozlar izleyenler tarafından büyük ilgi gördü. Paylaşıma gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:

“Aleyna Tilki ve mahalle amcaları… Yeni bir akım mı başlıyor?”

“Mahalle kahvehanesine düşen bir yıldız…”

“Amcaların profilde gördüğü en ilginç müşteri sensin.”

Bu paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyada viral oldu.

ALEYNA TİLKİ’NİN SIRA DIŞI TARZI GÜNDEMDE

Aleyna Tilki, daha önce de alışıldığı mekanların dışında çektiği pozlarla dikkat çekmişti. Genç, farklı, özgün tarzı ve beklenmedik hareketleriyle sosyal konularda sık sık gündeme geliyor.

Kahvehanede amcaların arasında pembe kürklü şapkasıyla orantısız poz çıkışı, hem ilginç hem de eğlenceli bir kare olarak sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.