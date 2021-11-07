Şeyma Subaşı Çarşafa Sarılıp Poz Verdi
Fenomen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla yine gündeme oturmayı başardı.
Yaşadığı renkli hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrıldığı haberleriyle magazin gündemine gelmişti.
Konuya dair açıklama yapmayan Şeyma Subaşı paylaşımlarına hız verdi. Şeyma Subaşı son olarak masaj yaptırdığı yerden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.
Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı bir çarşafa sarınarak verdiği pozu sosyal medyadan paylaşmaya çekinmedi.