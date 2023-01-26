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Eski milli atlet ve Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, iki kanser türüne birden yakalandı

Eski milli atlet ve Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, iki kanser türüne birden yakalandı
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26 Ocak 2023 - 12:50

Katıldığı Survivor yarışmasıyla tanınan eski milli atlet Nagihan Karadere’den sevenlerini üzen haber geldi.

Eski milli atlet ve Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, iki kanser türüne birden yakalandı - Sayfa 1

tv8 ekranlarında yayınlanan ve yapımcılığını Acun Ilıcalı’nın üstlendiği Survivor yarışmasıyla üne kavuşan Nagihan Karadere’den sevenlerini üzen haber geldi.

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Eski milli atlet ve Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, iki kanser türüne birden yakalandı - Sayfa 2

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı’nın ‘Nagihan hangi özelliğiyle birinci olacaktı ki?‘ dediği Nagihan Karadere, kanser olduğunu açıklamıştı.

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Eski milli atlet ve Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, iki kanser türüne birden yakalandı - Sayfa 3

Karadere’nin 2 kanser türüne birden yakalandığı ortaya çıktı. Karadere, rahim ve göğüs kanserine yakalandığını söyledi.

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Eski milli atlet ve Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, iki kanser türüne birden yakalandı - Sayfa 4

‘DÜNYAM BAŞIMA YIKILDI’

Geçtiğimiz haftalarda kanser olduğunu öğrenen Karadere süreç hakkında şöyle konuştu:

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Eski milli atlet ve Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, iki kanser türüne birden yakalandı - Sayfa 5

“İlk duyduğumda dünyam başıma yıkıldı. Gençliğimin baharındayım ve çocuğum var. Ölümden korkmuyorum açıkçası ama planlı olan bir şey insanı gerçekten ürkütüyor.

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Eski milli atlet ve Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, iki kanser türüne birden yakalandı - Sayfa 6

Ağladığım zamanlar çok oldu. Ama güçlü olmak zorundayım. Yalnızım sanıyordum ama çok sevenim varmış. Tedavimi üstlenmek isteyenler bile oldu”

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Eski milli atlet ve Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, iki kanser türüne birden yakalandı - Sayfa 7

‘İKİSİ AYNI ANDA OLDUĞU İÇİN BİRAZ ZOR’

Karadere, “Rahim ve göğüs kanseri aslında. İlaçlara başlanıldı. İkisi aynı anda olduğu için biraz zor oluyor ama halledeceğim. inşallah.

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Eski milli atlet ve Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, iki kanser türüne birden yakalandı - Sayfa 8

Doktorum bana korkma dedi. En kötüsü rahmi alırız dedi. Göğüs olayı daha fazla soru işareti bırakan bir durum ama” dedi.

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Eski milli atlet ve Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, iki kanser türüne birden yakalandı - Sayfa 9

Acun Ilıcalı ile eski milli atlet Nagihan Karadere arasındaki buzlar eridi. Ilıcalı’yı hedef alan sert sözleri sonrası kanser olduğu ortaya çıkan Survivor Nagihan, ünlü televizyoncudan özür diledi.

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Eski milli atlet ve Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, iki kanser türüne birden yakalandı - Sayfa 10

‘Survivor All Star 2022’de altıncı olan Nagihan Karadere, sosyal medyadaki açıklamalarıyla Acun Ilıcalı’ya sert sözler söylemişti. Geçtiğimiz günlerde kanser olduğunu açıklayan Karadere, geri adım attı ve Ilıcalı’dan özür diledi.

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Eski milli atlet ve Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, iki kanser türüne birden yakalandı - Sayfa 11

Karadere “Üçüncü kez boşa kürek çekmenin büyük üzüntüsünü yaşıyorum. Artık parkur koyulmasın ki kimse kolunu, bacağını, aşil tendonunu bir sayı alma uğruna parkurda bırakmasın. Ne de olsa iş sadece SMS ile yürüyor. Tüm zorlukları ve parkuru aştık ama SMS’te çakıldık! Yani kısacası dostlarım; sahada kazandığımızı masada kaybettik” demişti.

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Eski milli atlet ve Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, iki kanser türüne birden yakalandı - Sayfa 12

“SURVİVOR SAHTE BİR ORTAM”

Nisa Bölükbaşı’nın ‘All Star’ şampiyonluğuna tepki gösteren eski atlet, “Sizler gibi ben de şoklar içerisindeyim. Beklemediğimiz bir son oldu! Kırgın mıyım, çok. 38 yaşında bir kadınım, canımı dişime taktım. Tahmin edemeyeceğiniz zorlukta bir serüveni geride bıraktım. Allah bir daha düşürmesin. Boyumuzun ölçüsünü aldık, böyle bir sonu biz de beklemiyorduk” ifadelerini kullanmıştı.

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Eski milli atlet ve Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, iki kanser türüne birden yakalandı - Sayfa 13

ACUN LICALI SERT CEVAP VERDİ

Acun Ilıcalı, yeni sezon öncesi TV8’de ekranlara gelen ‘Survivor Panorama’ programında, Nagihan’ın eleştirilerine yanıt vermişti.

Nagihan Hanım sağ olsun çok bozuldu Survivor’da birinci olamadı diye. Mesela Nagihan hangi özelliğiyle birinci olacaktı, ben onu çözemedim. Gerçekten öyle. Nagihan’ın şampiyon olacak hangi özelliği vardı mesela? Çok iyi koşuyor, ne güzel ya. Öyle bir yarışma değil ki. Yarışma koşu üzerine değil. Nagihan’a ‘400 metre koşacaksan, şampiyoın olacaksın’ demedik.”

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Eski milli atlet ve Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, iki kanser türüne birden yakalandı - Sayfa 14

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Eski milli atlet ve Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, iki kanser türüne birden yakalandı - Sayfa 15

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Eski milli atlet ve Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, iki kanser türüne birden yakalandı - Sayfa 16

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