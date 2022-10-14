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Eski futbolcudan yeni dayak skandalı! Eva’dan sonra Ayshan da şikayetçi!

Eski futbolcudan yeni dayak skandalı! Eva’dan sonra Ayshan da şikayetçi!
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14 Ekim 2022 - 15:55
Manken Eva Maya’yı dövmekten ceza alan eski futbolcu Hakan Korkmaz’dan bu kez Azerbaycanlı Ayshan Ojaghverdiyeva şikâyetçi oldu. Hastaneden darp raporu alan Ojaghverdiyeva dilekçesinde “Huzurum kalmadı, cezalandırılsın” dedi.

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