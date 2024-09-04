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Fenomenlerin yargılanması başladı!

Fenomenlerin yargılanması başladı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Eylül 2024 - 16:32
Dilan ve eşi Engin Polat’ın 3 ayrı suçtan toplam 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği 4’ü tutuklu 28 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. Engin Polat savunmasında şirketlerinden bahsedince hakim tarafından “reklam yapma” diye uyarıldı.

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