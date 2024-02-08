Güldür Güldür’ün İbrahim’i Rüştü Onur Atilla’nın son hali şaşırttı!

“Güldür Güldür Show”un unutulmaz karakterlerinden İbrahim’i canlandıran Rüştü Onur Atilla, hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Son bir yılda tam 45 kilo vererek adeta yeni birine dönüşen ünlü oyuncu, sağlık hikayesi ve zayıflama serüvenini ilk kez anlattı.Ünlü Oyuncu Rüştü Onur Atilla, geçtiğimiz yıl aldığı radikal bir kararla hayatında köklü bir değişiklik yaptı. Kilo sorunuyla mücadele eden ve eski sağlığına kavuşmak isteyen Atilla, mide küçültme operasyonu geçirdi.

İncecik yeni haliyle dikkat çeken Rüştü Onur Atilla, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla takipçilerine seslendi. Operasyonunun üzerinden bir yıl geçtiğini ve bu süreçte tam 45 kilo verdiğini açıklayan Atilla, sağlıklı zayıflamanın sırrını merak edenlere ipuçları verdi.

“Bunu derhal paylaşmayı doğru bulmadım. Kilo sorunu olanlar, zayıflamak isteyip de zayıflayamayanlar için bir umuda tutunmanın ne demek olduğunu iyi biliyorum.” diyen Atilla, kararının etkilerini açıklarken dikkatli olunması gerektiğine de vurgu yaptı.

Zayıflamanın sadece bir operasyonla mümkün olmadığını ve hayat boyu süren bir beslenme alışkanlığı ve sporun da hayatlarının bir parçası olması gerektiğini belirten Atilla, sağlıklı bir yaşam için düzenli kontrollerin önemini vurguladı.