MECLİS BAŞKANI SEÇİMİ YARIN: ADAYLAR BELLİ OLDU

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı’nı belirlemek üzere yarın toplanıyor. 5 adayın yarışacağı seçim, gizli oylama yöntemiyle yapılacak.

SEÇİM DÖRT TURDA GERÇEKLEŞEBİLİR

Meclis Başkanı seçimi, gizli oylamayla en fazla dört turda tamamlanabilecek. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, üçüncü turda ise salt çoğunluk aranacak. Üçüncü turda da sonuç alınamazsa, en fazla oy alan iki aday arasında dördüncü tur oylama yapılacak ve en çok oyu alan isim Meclis Başkanı seçilecek.

ADAYLAR NETLEŞTİ

Partilerin Meclis Başkanı adayları şu şekilde açıklandı:

AK Parti ve MHP: İstanbul Milletvekili ve mevcut TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

CHP: Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan

DEM Parti: Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar

İYİ Parti: İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı

Yeni Yol Partisi: Samsun Milletvekili Mehmet Karaman

YENİ BAŞKAN 31. MECLİS BAŞKANI OLACAK

Bugüne kadar 30 farklı milletvekili TBMM Başkanlığı görevini üstlendi. Numan Kurtulmuş dışındaki bir adayın seçilmesi halinde, TBMM tarihinin 31. Başkanı göreve başlamış olacak.

TBMM’nin ilk başkanı ve Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmuştu. En uzun süre görevde kalan Meclis Başkanı, 1935-1946 yılları arasında 11 yıl boyunca bu görevi sürdüren Mustafa Abdülhalik Renda oldu. En kısa süre görev yapan isim ise 2 ay 1 hafta ile İsmet Sezgin olarak kayıtlara geçti.

İSTANBUL EN FAZLA BAŞKAN ÇIKARAN İL

TBMM Başkanlığı görevine en çok İstanbul milletvekilleri seçildi. İstanbul seçim çevresinden çıkan başkanlar arasında Ali Fethi Okyar, Kazım Karabekir, Ferruh Bozbeyli, İsmail Kahraman ve mevcut başkan Numan Kurtulmuş yer alıyor.

Meclis Başkanı seçimi, yeni haftada TBMM’nin en kritik gündem maddesi olarak öne çıkıyor.