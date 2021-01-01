Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Eski CHP’li Vekil Canlı Yayında Bombayı Patlattı

Eski CHP’li Vekil Canlı Yayında Bombayı Patlattı
4 views
12 Ekim 2021 - 13:34
24. dönem CHP milletvekili Prof. Dr. Aydın Ayaydın, dün akşam bir televizyon programına katıldı. Burada gündeme ilişkin konularda değerlendirmeler yapan Ayaydın, dikkat çeken ifadeler kullandı.

 

24. dönem CHP İstanbul milletvekili Prof. Dr. Aydın Ayaydın, CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen Tarafsız Bölge programına katıldı. Siyasi kulislerde konuşulan ve merak edilen soruları yanıtlayan Prof. Dr. Aydın Ayaydın, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“KILIÇDAROĞLU’NUN ADAYLIĞI BENİMSENMİŞ DURUMDA”

“CHP tabanında Kemal Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı adaylığı benimsenmiş durumda” diyen Ayaydın, devamında şunları söyledi:

“Henüz 1,5 yıllık bir süreç var. Şimdiden kim olacak demek zor. Tamamen şu aşamada aktif siyasetin dışarısındayım. Ama bütün liderlerle tanışıklığım vardır. Bana göre an itibarıyla benim gördüğüm, hem CHP tavanında hem de tabanında Kemal Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı adaylığı benimsenmiş durumda. An olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olarak görüyorum.

“İLK DEFA KILIÇDAROĞLU’NUN ADAYLIĞI KONUSUNDA CHP’Yİ HEMFİKİR GÖRÜYORUM”

Ben sayın Kılıçdaroğlu’nun ‘Ben Cumhurbaşkanı adayım’ izlenimi içinde de görmedim. Fakat CHP’de bütün kesimler Kemal Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın adaylığı konusunda hemfikirler. Genelde biri aday olduğunda farklı düşünceler olur. İlk defa Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda CHP’yi hemfikir görüyorum. Bu izlenim sadece CHP çehresinde değil. Ankara’ya gitmişken genel aday kulislerini de almıştım.

“İMAMOĞLU VE YAVAŞ’I DÜŞÜNMÜYORLAR”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın aday olma ihtimalini arkadaşlarıma sordum. İstanbul ve Ankara Belediye Başkanlarını Cumhurbaşkanı adayı yapmayı düşünmüyorlar. Çünkü Belediyelere iyi hizmet ediyorlar.

HDP İTTİFAKTA YER ALACAK MI?

Seyahatimde HDP eş başkanı Mithat Sancar’la havalimanında karşılaştım. Sayın Sancar’a da ‘Millet yada Cumhur İttifakı’nda yer alacak mısınız’ diye sordum. Ortak aday üzerinde uzlaşırlarsa Millet İttifakı’nda yer almak isteyeceklerini söylediler. Fakat milletvekili seçiminde hiçbir ittifakın yanında olmayacaklarını belirtti. Fakat HDP ile İYİ Parti’nin aynı masada olmasını zor görüyorum.”

İşte o anlar…

 

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Olaylar Büyüdü Özür DilediOlaylar Büyüdü Özür Diledi
Eski Aşıklar Bir Araya GeldiEski Aşıklar Bir Araya Geldi
Twitter Sonunda Bu Özelliği GetirdiTwitter Sonunda Bu Özelliği Getirdi
Sabancı “Uzaklaştırma” Almıştı, Hapis Kararı ÇıktıSabancı “Uzaklaştırma” Almıştı, Hapis Kararı Çıktı
Bensu Soral’dan Göndermeli Paylaşım !Bensu Soral’dan Göndermeli Paylaşım !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dolar Rekor Kırdı Sosyal Medya Sallandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Olaylar Büyüdü Özür Diledi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eski Aşıklar Bir Araya Geldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MHP’den Bahçeli’ye Veto !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hilal Kaplan, Tamer Karadağlı’ya Sahip Çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eski CHP’li Vekil Canlı Yayında Bombayı Patlattı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
CHP’den Soylu’yu Kızdıracak Broşür
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Twitter Sonunda Bu Özelliği Getirdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sabancı “Uzaklaştırma” Almıştı, Hapis Kararı Çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Metropoll’den Çarpıcı Seçim Anketi!
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar Rekor Kırdı Sosyal Medya SallandıEkim 12, 2021-3:11 pm
Olaylar Büyüdü Özür DilediEkim 12, 2021-2:54 pm
Eski Aşıklar Bir Araya GeldiEkim 12, 2021-2:33 pm
Twitter Sonunda Bu Özelliği GetirdiEkim 12, 2021-1:01 pm
Sabancı “Uzaklaştırma” Almıştı, Hapis Kararı ÇıktıEkim 12, 2021-12:57 pm
Bensu Soral’dan Göndermeli Paylaşım !Ekim 12, 2021-9:46 am
Fahriye Evcen’in Bir Düğün MasalıEkim 12, 2021-9:37 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !