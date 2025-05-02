ESAD’IN GİDİŞİYLE 1,4 MİLYON KİŞİ EVİNE KAVUŞTU

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Suriye’de Beşar Esad rejiminin 8 Aralık 2024’te devrilmesinden bu yana 1,4 milyondan fazla Suriyelinin ülkesine döndüğünü açıkladı. Uzun yıllardır savaş ve iç çatışmalar nedeniyle yerinden edilen milyonlarca insan için bu gelişme umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.

SURİYE’DE YENİ BİR SAYFA AÇILDI

Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte ülkede muhalif güçlerin geçici bir yönetim kurduğu ve yeniden inşa sürecine başladığı biliniyor. Bu dönüşüm süreci, yıllardır ülke dışında ya da ülke içinde yerinden edilmiş milyonlarca Suriyelinin tekrar evlerine dönmesini mümkün kıldı.

BMMYK: 1,4 MİLYON GERİ DÖNÜŞ GERÇEKLEŞTİ

BMMYK, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı resmi paylaşımda, “1,4 milyondan fazla Suriyeli, Esad rejiminin devrilmesinden bu yana evlerine geri dönüyor. Yıllarca süren yerinden edilmenin ardından bu dönüşler, yeniden umut doğuruyor,” ifadelerini kullandı.

GERİ DÖNENLER İÇİN TEMEL İHTİYAÇLAR SÜRÜYOR

BMMYK açıklamasında, geri dönen ailelerin ciddi insani yardıma ihtiyaç duyduğu belirtildi. Barınma, sağlık, eğitim ve geçim kaynaklarına erişim konusunda destek çağrısı yapılırken, uluslararası yardım kuruluşlarının sürece aktif katkı vermesi gerektiği vurgulandı.

7,4 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ HALA YERİNDEN EDİLMİŞ DURUMDA

Birleşmiş Milletler yetkilileri, Suriye’de hâlâ 7,4 milyondan fazla kişinin ülke içinde yerinden edilmiş halde yaşadığını, yaklaşık 16,7 milyon insanın ise insani yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı. BMMYK Sözcüsü Celine Schmitt, “Ciddi fon kesintileri nedeniyle yardım faaliyetleri sekteye uğruyor ve bu durum milyonlarca hayatı tehlikeye atıyor,” ifadelerini kullandı.

ESAD SONRASI DÖNÜŞLERİN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Yetkililer, Suriye’ye dönenlerin sayısının önümüzdeki aylarda daha da artabileceğini ifade ederken, bu kişilerin kalıcı olarak yerleşebilmesi için altyapı, güvenlik ve sosyal hizmetlerin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Uzmanlar, bu dönüşlerin sadece siyasi değil aynı zamanda ekonomik ve sosyal yapının yeniden kurulmasında da kritik rol oynayacağını vurguluyor.