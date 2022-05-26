AK Parti’de ‘yetki’ kavgası! Şamil Tayyar’dan Mehmet Uçum’a zehir zemberek sözler!

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, daha önceden “Ben solcu bir adamım. Atatürk benim kırmızı çizgimdir. Yeni anayasa da laiklik ve Atatürk üzerine kurulacak” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’a zehir zemberek sözler kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, geçen hafta TV100’de Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtlamıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50+1 sistemine zaman zaman hükümet içinden de itirazlar yükselirken, Uçum’dan net bir açıklama gelmişti. Tartışma konusu olan 50+1 sisteminden vazgeçilmeyeceğini söyleyen Uçum “50+1, Türkiye’de hem siyasi istikrarın hem toplumsal istikrarın güvencesidir. Türkiye’de herhangi bir cumhurbaşkanı adayının 50+1 alabilmesi için Türkiye’nin her kesimine hitap etmesi lazım” demişti. Uçum, soru üzerine Soros ile ilgili direkt olarak bir dosyanın ve soruşturmanın olmadığını da açıklamıştı.

“YENİ ANAYASA CUMHURİYET, LAİKLİK VE ATATÜRK ÜZERİNE KURULACAK”

Uçum ayrıca, kendisinin dünya görüşünü, “Ben yurtsever sol demokrat bir adamım, Atatürk hepimizin kırmızı çizgisidir, Türkiye benim kırmızı çizgimdir, Cumhuriyetin birikimleri benim vazgeçilmezimdir. Yeni anayasa çalışması bu birikim üzerine kurulacak. Cumhuriyet, laiklik, Atatürk üzerine kurulacak” sözleriyle tanımlamıştı.

TAYYAR’DAN UÇUM’A ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, Uçum’un “Ben solcu bir adamım. Atatürk benim kırmızı çizgimdir. Yeni anayasa da laiklik ve Atatürk üzerine kurulacak” sözlerinin yer aldığı paylaşımı alıntılayarak Uçum’a çok sert tepki gösterdi.

AK Partili Tayyar, iktidar partisi içerisindeki ‘yetki’nin altını çizerek karar organının, kendisinin de üyesi olduğu MKYK olduğunu belirtti.

Tayyar, “AK Parti’nin bir lideri var. Karar organı MKYK var. Bir parlamento var. AK Parti’nin parlamentoda bir grubu var. Sanki hepsinin üzerinde, tek karar vericiymiş gibi hüküm cümlesi kuruyor. Bu nasıl bir özgüven? Nasıl bir şımarıklık?” ifadelerine yer verdi.

DAHA ÖNCE DE ‘SOROS’ ÜZERİNDEN BİRBİRİNE GİRMİŞLERDİ

Tayyar, 50 artı 1 sistemini getirenlerin Cumhurbaşkanı’na tuzak kurduğunu ve bu kişilerin “Soros’un AK Parti içinde yerleştirdiği adamları” olduğunu söylemişti. Tayyar ile Uçum arasında konuya dair bir tartışma yaşanmıştı. Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner de ‘Soros’ kavgasına sosyal medya hesabından dahil olmuştu.

Anayasa değişikliğini hazırlayan ekibin içinde bulunan Uçum, “Türkiye’yi değil kendilerini düşünenler, ülke karşıtlığını iş edinenler, hakkımda ‘sorosçuluk yalanı’ yayma peşindeler. Ne yaparsanız yapın 2007 ve 2017’de iki kez halk tarafından kabul edilmiş Türkiye’nin sosyolojik ve siyasi istikrarının güvencesi 50+1 kuralından halk vazgeçmez” ifadelerini kullanmıştı.

Uçum’un açıklamaları üzerine Şamil Tayyar’dan sert bir yanıt gelmiş, Twitter’dan açıklama yapan Tayyar, “Uçum, devlet memurudur. Bir devlet memuru, siyasete racon kesemez. Siyaset yapacaksa, verir istifasını, çıkar er meydanına. Hodri meydan” demişti.

Metiner, “Görünen o ki Soros’un her yerde her kesimde adamları var. Hep içimizden vurulduk. Başımıza geçirdiklerimizin ihanetine uğradık. Gerekli dersi almadığımızı görmek üzüyor bizi. Şimdilik bu kadar diyeyim” ifadelerine yer vermişti.